Pesquisa revela que IA pode ajudar a detectar câncer de mama; entenda

Em um estudo conduzido na Suécia entre 2021 e 2022, programas baseados em inteligência artificial (IA) auxiliaram médicos a detectarem câncer de mama. Inclusive, o trabalho feito pelas IAs na pesquisa permitiu que o diagnóstico fosse obtido em menos tempo, o que poderia diminuir a carga de trabalho dos profissionais de saúde pela metade. O estudo publicado este mês ainda está em fase preliminar e, apesar do resultado otimista, vale ressaltar que as descobertas dos pesquisadores não são capazes de substituir as visitas ao médico.

No entanto, a pesquisa concluiu que é seguro que profissionais da área utilizem os softwares para identificar a presença de tumores malignos. A seguir, entenda como o estudo foi realizado e veja como o uso de tecnologias de IA podem auxiliar médicos a detectarem o câncer de mama.

Para realizar o estudo, os pesquisadores usaram dados de mamografias de 80.033 mulheres com idades entre 40 e 80 anos e que estavam aptas a realizar o exame. Os dados foram coletados entre os meses de abril de 2021 e julho de 2022, e foram alocados de maneira aleatória em dois grupos: o de controle, em que dois médicos radiologistas avaliaram os resultados do exame para identificar a presença de tumores, e o grupo experimental, em que os dados do exame eram avaliados pelo programa baseado em inteligência artificial e, em seguida, por um médico capacitado.

Os programas de IA avaliaram os exames de cerca de 39.996 pacientes e foram capazes de detectar 244 casos de câncer de mama. Já na avaliação padrão dos resultados, quando dois médicos experientes fazem a leitura de um mesmo exame, as mamografias de 40.024 pacientes foram analisadas e 203 casos de câncer foram detectados. De maneira geral, considerando a amostra analisada, o uso dos programas de IA contribuiu para um maior número de diagnósticos de câncer de mama.

Além disso, os pesquisadores afirmam que o uso de softwares de IA não aumentou o número de falsos positivos — que podem acontecer quando a presença de uma alteração não-canceriana é detectada na mamografia. Outro ponto positivo da ferramenta é que ela foi capaz de reduzir consideravelmente o tempo de análise dos exames; de acordo com os cálculos realizados pelos pesquisadores, o uso da ferramenta foi capaz de diminuir o tempo do diagnóstico em cerca de 44%.

Para a professora de radiologia da Universidade de Lund, na Suécia, e coautora da pesquisa, Dra. Kristina Lang, a redução no tempo de análise dos exames é um dos principais pontos de destaque do estudo. "O maior potencial da IA no momento é permitir que os radiologistas sejam menos sobrecarregados pela quantidade excessiva de leitura [dos exames de mamografia]", declarou.

Com o resultado da pesquisa, os estudiosos concluíram que é seguro usar programas de inteligência artificial na triagem para detectar o câncer de mama. Contudo, eles avaliam que novas pesquisas ainda precisam ser realizadas para corroborar com o resultado preliminar do estudo.

