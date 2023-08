PGB 2023: PS4 e Xbox 360 são os mais populares no Brasil, mas PS5 encosta

A Pesquisa Game Brasil (PGB) 2023 divulgou seus resultados mais recentes e indica que os consoles favoritos do brasileiro no ano seguem sendo PlayStation 4 ( PS4 ), lançado em 2013, e Xbox 360 , de 2005, mesmo com gerações mais novas disponíveis no mercado há algum tempo. O modelo que completa o pódio desse ranking é o PlayStation 5 ( PS5 ), que cresceu nos últimos anos e chegou a 18% dos usuários totais (um aumento de 3,2% em relação à pesquisa anterior).

O levantamento é anual e engloba diversos outros dados, como demografia, preferência entre conteúdo digital, tipo de plataforma mais usada entre PC, consoles e mobile, assim como outros detalhes envolvendo preferências de consumo. Nessa última atualização, o foco da pesquisa é no consumo dos consoles. Confira, a seguir, mais informações sobre os dados levantados pela PGB 2023.

PS4 segue como console preferido do gamer brasileiro; PS5 encosta, mas ainda fica atrás do Xbox 360 — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

👉 Ainda vale a pena comprar um PS4? Opine no Fórum do TechTudo

Um fato curioso destacado pela pesquisa é a penetração do PS4 no mercado, que configura 36,3% do público, mesmo nos dias atuais. Vale lembrar que este ainda não é um console barato: é comum encontrá-lo a preços que variam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, a depender da loja ou do pacote com jogos e controles. Além disso, esta também é a faixa de preço do Xbox Series S, um console mais recente, moderno e com serviços mais atuais. Ainda assim, o Series S detém apenas 7,1% do mercado, segundo a pesquisa.

Para deixar a situação ainda mais inusitada, em segundo lugar no ranking da PGB 2023 vem o Xbox 360, de duas gerações atrás. O console da Microsoft conta com 25,1% do mercado, representando um crescimento de 0,8% em relação ao ano passado. Mesmo o atual Xbox Series X conta apenas com 6,7% entre jogadores brasileiros. O único console da geração mais recente a se destacar é, de fato, o PS5, que fica acima dos 10 pontos percentuais.

Pesquisa mostra popularidade do Xbox 360 e PS4 — Foto: Divulgação/PGB

O PS5, aliás, supera também o PlayStation 2 (PS2), que ainda é febre entre brasileiros por uma série de fatores, especialmente ligados à nostalgia de alguns jogos da época e que se popularizaram nele, como God of War ou PES, quando ainda era o Winning Eleven. O "vovô" da Sony está em posse de 15,8% dos jogadores.

A pesquisa entrevistou mais de 14 mil pessoas no Brasil, em 26 estados e no Distrito Federal, e é desenvolvida anualmente pelo SX Group e Go Gamers em parceria com Blend New Research e ESPM. Mais de 70% dos brasileiros ouvidos jogam algum tipo de videogame, seja em consoles, celulares ou PC.

Perfil do público gamer brasileiro

Resultados anteriores da PGB 2023 revelaram mais do perfil do público gamer brasileiro. O número de jogadores pretos ou pardos, por exemplo, chegou a 54,1% nos dados mais recentes. Além disso, o público feminino perdeu um pouco de representação, pois contam com 46,2%, contra 53,8% dos jogadores masculinos. Desde 2016, esta foi a primeira vez que os homens ficam na frente nesta pesquisa – em todos os anos anteriores, as mulheres eram maioria no mercado.