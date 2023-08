Playoffs do Valorant Champions 2023: veja tabela e resultados do torneio

Os playoffs do Valorant Champions 2023, o mundial do FPS da Riot Games , acontecem a partir desta quarta-feira (16) até 26 de agosto em Los Angeles, Estados Unidos. As oito equipes classificadas através da fase de grupos seguem na disputa pelo título e pela premiação de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões). A LOUD , única representante brasileira da competição, conseguiu superar o considerado "Grupo da Morte" e continua sua campanha para defender o seu título mundial .

Assim como foi na fase de grupos, todos os jogos dos playoffs são transmitidos ao vivo pelos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, confira mais detalhes sobre a última fase do Valorant Champions 2023 e os resultados.

Playoffs do Valorant Champions 2023 ocorrem entre os dias 16 e 26 de agosto — Foto: Divulgação/Riot Games (Colin Young-Wolff)

Sobre os playoffs

A fase eliminatória do Valorant Champions 2023 conta com oito das 16 participantes iniciais no mundial, que se classificaram após alcançar o Top 2 em seus respectivos grupos. Os duelos foram resolvidos em séries melhores de três partidas (MD3) e disputados entre os dias 6 e 13 de agosto. Veja, na tabela abaixo, os esquadrões classificados para os playoffs:

Valorant Champions 2023 – Times nos Playoffs Equipe Região Forma de Classificação Paper Rex Pacífico 1° no Grupo A EDward Gaming China 2° no Grupo A Evil Geniuses Américas 1° no Grupo B FUT Esports EMEA (Europa, Oriente Médio e África) 2° no Grupo B Fnatic EMEA (Europa, Oriente Médio e África) 1° no Grupo C Bilibili Gaming China 2° no Grupo C DRX Pacífico 1° no Grupo D LOUD Américas 2° no Grupo D

As outras equipes presentes no Champions 2023 eram Giants, KRÜ Esports, T1, FunPlus Phoenix, NRG, ZETA DIVISION, Natus Vincere e Team Liquid, mas todos voltaram mais cedo para casa. Enquanto isso, os oito times classificados jogarão em uma chave no formato de double elimination, o que significa que a equipe que for derrotada em duas oportunidades estará fora da competição, semelhante ao que foi visto nos grupos da primeira fase.

Todos os duelos de abertura foram anunciados no domingo (13), assim que a última partida da fase de grupos se encerrou. Os confrontos também serão definidos no formato de MD3, com exceção da chave inferior e da final que serão decididas em séries de melhores de cinco (MD5).

Veja chaveamento do Valorant Champions 2023

LOUD joga contra Fnatic nos playoffs do Valorant Champions 2023; veja chaveamento — Foto: Reprodução/Riot Games

Calendário e resultados do Valorant Champions 2023

Quarta-feira, 16 de agosto

16h – Fnatic x LOUD (MD3)

19h – Paper Rex x FUT Esports (MD3)

Quinta-feira, 17 de agosto

16h – DRX x Bilibili Gaming (MD3)

19h – Evil Geniuses x EDward Gaming (MD3)

Sexta-feira, 18 de agosto

16h – Rodada 1 da Chave Inferior (MD3)

19h – Rodada 1 da Chave Inferior (MD3)

Sábado, 19 de agosto

16h – Semifinal da Chave Superior (MD3)

19h – Semifinal da Chave Superior (MD3)

Domingo, 20 de agosto

16h – Quartas de Final da Chave Inferior (MD3)

19h – Quartas de Final da Chave Inferior (MD3)

Quinta-feira, 24 de agosto

16h – Final da Chave Superior (MD3)

19h – Semifinal da Chave Inferior (MD3)

Sexta-feira, 25 de agosto

16h – Final da Chave Inferior (MD5)

Sábado, 26 de agosto

16h – Grande Final (MD5)

Com informações de Valorant Esports e Liquipedia

