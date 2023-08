PlayStation lança fones de ouvido sem fio com design do PS5; veja preço

Com preços divulgados apenas nos Estados Unidos até o momento, o Pulse Elite custará US$ 149,99 (em torno de R$ 741, sem impostos), enquanto o Pulse Explore sairá por US$ 199,99 (cerca de R$ 988). Assim como o PlayStation Portal , os acessórios anunciados nesta quarta (23) terão mais detalhes de pré-venda e preços para o Brasil divulgados em breve.

Para conectar o Pulse Explore e o Pulse Elite ao PS5, usuários precisarão usar o adaptador USB da PlayStation Link, já vem incluso no pacote, mas que também será vendido separadamente. O dispositivo USB permitirá conectar os fones ao PS5, PC ou Mac, com pareamento via Bluetooth no celular ao mesmo tempo. Vale lembrar que o Pulse 3D, primeiro headset lançado pela empresa para o console atual, não possui o recurso, e funciona apenas via dongle 2,4 GHz.