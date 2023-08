PlayStation Portal é novo portátil para jogar PS5 em 'qualquer lugar'

O PlayStation Portal é o novo "console" portátil da Sony que chega ao mercado dos Estados Unidos até o final de 2023 com preço sugerido de US$ 199,99, cerca de R$ 970 na cotação atual. Antes conhecido como Project Q Lite , o acessório será focado em transmitir jogos de PlayStation 5 ( PS5 ) via RemotePlay, assim como acontece no celular, mas com tela LCD própria de oito polegadas.

Além disso, o dispositivo será capaz de rodar jogos com resolução Full HD a 60 quadros por segundo, mas vai exigir conexão Wi-Fi constante para funcionar, além de um PS5 vinculado. Vale lembrar que, até o momento, não há confirmação de lançamento e preço no Brasil.

PlayStation Portal chega no final do ano por US$ 200 — Foto: Divulgação/PlayStation

O design do PlayStation Portal é o mesmo que foi apresentado anteriormente. Uma tela de grandes proporções fica no meio do aparelho, enquanto seus lados são compostos por peças que lembram um controle DualSense, porém separados pelo visor. Os botões são os mesmos de um joystick comum do PS5, com os ícones quadrado, bola, triângulo e X, além dos gatilhos.

Os gatilhos, aliás, também vão funcionar como no DualSense, com sensores hápticos para dar maior feedback aos usuários. Supostamente, a tela terá suporte à tecnologia touchscreen, mas nada foi confirmado neste sentido durante o anúncio oficial, publicado no blog da PlayStation. O que se sabe é que a interface deve funcionar, também, da mesma forma que no PS5.

Não há menção também a armazenamento do aparelho, já que será um dispositivo especializado em rodar jogos via RemotePlay, pela Internet. O PlayStation Portal virá, porém, com uma entrada de fones de ouvido de 3,5 mm e também será possível usar um controle DualSense por conexão sem fio no portátil, permitindo jogatina a dois.

PlayStation Portal vai rodar jogos de PS5 — Foto: Divulgação/PlayStation

A Sony informa, por fim, que jogos do PS VR 2 e games que são lançados pela nuvem na PlayStation Plus, disponíveis fora do Brasil, não serão compatíveis com o PlayStation Portal. Como todos os aparelhos da linha PlayStation estão disponíveis no Brasil, a expectativa é de que o PlayStation Portal também chegue por aqui. Além disso, a data de lançamento oficial dos EUA é apenas uma previsão, ainda não existe dia fixo neste sentido.