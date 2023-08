Pokémon Scarlet e Violet terá Mew em DLC e mais clássicos chegam ao Switch

Pokémon Scarlet e Violet tiveram novidades reveladas na mais recente apresentação Pokémon Presents da The Pokémon Company nesta terça-feira (8), entre elas a possibilidade de capturar Mew e Mewtwo em seu jogo no evento "Get Mew & Mewtwo!". A live também trouxe um novo trailer da DLC The Hidden Treasure of Area Zero, que chega em 13 de setembro, além de uma data de lançamento para Detective Pikachu Returns, em 8 de outubro. Outro anúncio foi referente à chegada dos games clássicos Pokémon Stadium 2 e Pokémon TCG ao Nintendo Switch Online. Vale lembrar que Pokémon Scarlet e Violet estão disponíveis apenas para Nintendo Switch.

Pokémon Scarlet e Violet terão confronto entre Mew e Mewtwo em evento por tempo limitado — Foto: Reprodução/The Pokémon Company

Mew & Mewtwo

O evento "Get Mew & Mewtwo!" permite aos usuários resgatarem o monstrinho mítico Mew em seus jogos na opção Mystery Gift com o código "GETY0URMEW", sem aspas (atenção para o zero no lugar da letra O), disponível até o dia 18 de setembro. Mew terá um tipo Tera aleatório, mas jogadores poderão alterá-lo até o dia 1º de setembro, quando Mewtwo chegará em uma Tera Raid Battle especial.

O poderoso pokémon Mewtwo com tipo Tera psíquico poderá ser enfrentado entre os dias 1º e 17 de setembro. Ao vencê-lo com seus amigos, será possível, então, capturar Mewtwo. A batalha remete ao clássico primeiro filme da série Pokémon, que mostrava uma batalha intensa entre Mew e seu clone Mewtwo.

Treasures of Hidden Area Zero

A DLC The Hidden Treasure of Area Zero será dividida em duas partes: Parte 1: The Teal Mask, que chega em 13 de setembro, e Parte 2: The Indigo Disk, disponível apenas no inverno norte-americano (verão no Brasil), ou seja, entre o final de 2023 e o primeiro trimestre de 2024. A aventura trará uma viagem escolar para a terra de Kitakami, sob supervisão da professora Briar da Blueberry Academy. Jogadores poderão capturar monstrinhos não encontrados na região de Paldea e participar de uma nova história envolvendo uma lenda regional.

Dizem as lendas de Kitakami que a região uma vez foi salva por três pokémon, chamados Os Três Leais: Okidogi, Munkidori e Fezandipiti, os quais o jogador poderá encontrar, assim como um misterioso pokémon mascarado com curiosos poderes de terastalização. Treinadores também conhecerão novos personagens, como os irmãos Carmine e Kieran, um deles com uma nova evolução de Applin chamada Dipplin que parece uma maçã do amor, e a fotógrafa Perrin que os convidará a tirar fotos de pokémon, com direito a um Roto-Stick (um tipo de pau de selfie).

A expansão traz também um minigame Ogre Oustin' para jogar com Koraidon ou Miraidon em sua forma de moto que garante um item chamado Mochi, capaz de alterar os status dos pokémon, muito útil para treinadores competitivos.

Na segunda parte da DLC, ainda sem data, jogadores poderão visitar a Blueberry Academy como um aluno de intercâmbio sob supervisão do professor Cyrano. Essa curiosa escola, que tem boa parte de sua estrutura submersa, possui áreas criadas artificialmente com diferentes biomas e pokémon. Os outros alunos por sua vez formam uma liga própria chamada BB League, com direito a sua própria Elite 4: Lacey, Crispin, Amarys e Drayton.

Este último treinador possui uma nova evolução de Duraludon chamada Archaludon. Nesta expansão também será introduzido um minigame no qual Koraidon ou Miraidon podem voar. O trailer parece indicar que esta habilidade um dia poderá ser liberada na campanha.

Detective Pikachu Returns

O grande detetive pokémon está de volta em uma aventura com Detetive Pikachu e seu parceiro Tim Goodman, desvendando mistérios e em busca de seu antigo parceiro e pai de Tim, Harry Goodman. A dupla investiga diversos acidentes por Ryme City, uma cidade onde pessoas e pokémon vivem lado a lado, com uma série de habilidades. Pikachu pode analisar cenas de crimes e contar com a ajuda de outros pokémon, como Growlithe, que pode farejar suspeitos, e Darmanitan, que quebra obstáculos pelo caminho. Detective Pikachu Returns será lançado em 6 de outubro de 2023 para Nintendo Switch.

Pokémon Stadium 2 e Pokémon TCG

Durante a apresentação foram lançados ainda dois games clássicos da franquia no serviço de assinatura Nintendo Switch Online. Pokémon TCG, de 1998 para Game Boy, traz o tradicional game de cartas em uma aventura que remete aos primeiros jogos da série, como Pokémon Red, Blue e Yellow, disponível na assinatura padrão.

Já assinantes do Nintendo Switch Online + Pacote de Expansão terão acesso a Pokémon Stadium 2, lançado originalmente para Nintendo 64 no ano 2000, que coloca os 251 primeiros monstrinhos da série para lutar em batalhas. O título também era conhecido pelos seus divertidos minigames multiplayer com os pokémon.