Por que os botões de like e compartilhar arruinaram as redes sociais?

Os botões de like e compartilhamento são, atualmente, um dos recursos mais populares nas redes sociais — no entanto, isso nem sempre foi assim. Quando essas plataformas surgiram, essas funções nem existiam, tendo sido criadas apenas em 2009. Há especialistas, inclusive, que dizem que mecanismo como "curtir" ou "retuitar" estragaram as redes sociais e mudaram a forma como as pessoas se relacionam. Segundo eles, essas funcionalidades automatizaram processos de validação e propagação de conteúdo, gerando uma série de consequências, nem sempre positivas.

As curtidas ajudam a criar conexão e a manter relações online, mas a caça por likes nas redes pode contribuir para o consumo compulsivo dessas plataformas e ainda reforçar uma cultura tóxica, que já preocupa pesquisadores e profissionais de saúde mental. Já a possibilidade de replicar conteúdos de forma prática e automatizada faz com que mais compartilhamentos sejam feitos por impulso ou emoção, promovendo a desinformação. A seguir, entenda por que esses recursos estragaram as redes sociais.

O poder dos botões de like e compartilhamento

As primeiras redes sociais que surgiram na Internet foram o SixDegrees.com, site pioneiro lançado em 1997, o MySpace e o Friendster. Logo depois, foram criados o Facebook e o Twitter, em 2004 e 2006, respectivamente. Quando essas plataformas apareceram, a maioria dos seus usuários buscava interagir com amigos e familiares e socializava de forma parecida com o seu comportamento offline.

Em 2009, a dinâmica de interação e compartilhamento de conteúdo passou por uma mudança significativa com a introdução dos botões "Curtir" (like) no Facebook e "Retuitar" (RT) no Twitter. Poucos anos depois, as funcionalidades já estavam disponíveis para todas as plataformas, permitindo que os próprios usuários definissem quais publicações se tornariam virais, atingindo ampla visibilidade e repercussão.

Para o psicólogo social Jonathan Haidt, entrevistado pela revista estadunidense The Atlantic, o impacto desses recursos foi tão grande que as conexões autênticas e significativas perderam a importância. A presença online teria se tornado apenas uma performance projetada para atrair mais curtidas e compartilhamentos.

Não por acaso, o recurso "retuíte", que permite replicar conteúdo de forma automatizada no Twitter, tornou-se o maior arrependimento do seu desenvolvedor Chris Wetherell. E o remorso do programador tem fundamento: na rede social do passarinho, notícias falsas se espalham seis vezes mais rápido e com um volume 70% maior do que as verdadeiras, segundo dados do Laboratório de Mídia do Massachusetts Institute of Technology (MIT), divulgados em 2018.

Um like é apenas um like?

Aparentemente, o botão em forma de coração nas redes sociais é apenas um recurso para expressar aprovação ou apoio a um conteúdo postado. No entanto, segundo reportagem do jornal britânico DailyMail, pesquisadores apontam que os likes podem ter diversas motivações, como fortalecer vínculos, manter relacionamento com amigos ou desenvolver novas conexões. Além disso, as pessoas também utilizam o botão "curtir" como uma forma de paquerar ou mostrar publicamente que conhecem alguém.

Ainda de acordo com a matéria, uma pesquisa feita com 194 usuários do Facebook em idade universitária na Alemanha revelou que o número de curtidas nas redes sociais são usados como parâmetro para julgar e comparar os outros e a si mesmo. Os likes recebidos em um texto, foto ou vídeo se tornam uma medida quantificável e pública de apoio e popularidade.

Caça a likes e saúde mental

A maioria das redes sociais possui alguma ferramenta para que os usuários manifestem sua aprovação em postagens. É o caso das curtidas, para Twitter, TikTok, Instagram e Facebook; dos votos positivos para o Reddit e dos favoritos para o Snapchat. É por meio desses botões que o algoritmo das plataformas filtra e entrega conteúdos específicos para os usuários. O recurso também é indício importante do que as pessoas querem consumir e podem estimular bons criadores de conteúdo a se sentirem mais confiantes. O problema surge quando esses indicadores passam a afetar a saúde mental, gerando ansiedade e comparação.

O impacto psicológico das curtidas nas redes foi objeto de um estudo da Universidade de Yale, que revelou as consequências que esse tipo de feedback pode ter nas emoções e autoestima dos usuários. Um número grande de corações pode gerar satisfação e sensação de pertencimento social, enquanto a falta de popularidade online promoveria sentimentos de inadequação, ansiedade e avaliação negativa da autoimagem.

Em 2019, o Instagram promoveu uma fase de testes que ocultavam o número de likes das postagens para o público geral. Os usuários ainda podiam conferir a quantidade de curtidas em seus próprios posts, mas os seguidores não tinham mais acesso a esses dados. Segundo a plataforma, a mudança tinha como objetivo diminuir a pressão social por popularidade e o clima de competição.

A proposta não durou muito tempo: meses depois, a função retornou. Atualmente, muitas plataformas, como o próprio Instagram e o Facebook, estão testando a possibilidade de permitir que os usuários decidam se querem ou não ocultar suas curtidas.

Desinformação a um botão de distância

O surgimento dos botões de compartilhamento nas redes facilitou a disseminação de informações, mas também abriu espaço para a propagação de notícias falsas e discursos de ódio e violência. Usuários começaram a repostar de forma mais impulsiva e passional, refletindo menos sobre o conteúdo que estavam reverberando. Como resultado, muitos influenciadores, jornalistas, politicos e criadores de conteúdo passaram a adaptar suas postagens, provocando indignação e comoção, com o intuito de viralizar.

Logo, extremistas e teóricos da conspiração se beneficiaram com essa dinâmica, que permite repassar qualquer tipo de informação com o mínimo de esforço. Usuários muito agressivos passaram a dominar as discussões online, gerando desconfiança em relação ao engajamento em determinados posts. Como ressalta o colunista do The Seatle Times, Kevin Roose, plataformas que experimentaram tornar o compartilhamento mais difícil, como Twitter e WhatsApp, identificaram uma melhora geral nos serviços prestados. O Instagram, que se recusou a adotar um botão de repostagem, registra até hoje muito menos escândalos de virais falsos do que o Facebook, por exemplo.

