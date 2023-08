Preço do HBO Max aumenta para assinantes do Mercado Livre Nível 6

O HBO Max agora tem apenas 30% de desconto para assinantes do Mercado Livre Nível 6. A informação chegou de surpresa para os usuários do serviço de pontos da plataforma de e-commerce, nesta quinta-feira (10), por e-mail. Agora, o preço do streaming fica R$ 24/mês com a promoção, enquanto o valor cheio é de R$ 34,90 no site oficial. Antes, o desconto de 50% garantia o valor promocional de R$ 17,45.

Este não é o primeiro aumento do HBO Max neste ano. Em fevereiro, o streaming, que antes custava 27,90, passou para R$ 34,90. Isso refletiu também no valor dos assinantes via Mercado Livre, que de R$ 13,95 passaram a pagar R$ 17,45. O TechTudo entrou em contato com as empresas para entender a situação e vai atualizar a matéria quando receber um posicionamento.

HBO Max fica mais caro para assinantes do Mercado Livre Nível 6 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Na manhã desta quinta-feira (10), usuários começaram a reclamar no Twitter sobre um segundo aumento de preço do HBO Max neste ano, só que desta vez, via Mercado Livre. Um e-mail enviado para usuários do Nível 6 da plataforma anuncia que, a partir de 1º de setembro, o desconto do streaming vai passar de 50% para 30%, sendo assim, o valor chega a R$ 24. Pelas contas do TechTudo, o preço correto seria R$ 24,43, já que a plataforma custa R$ 34,90.

Em maio de 2023, mês em que a Netflix anunciou o fim do compartilhamento de senhas, o TechTudo já havia detectado uma mudança no Mercado Livre Nível 6: para novos assinantes, tanto o HBO Max quanto o Paramount+ teriam apenas 30% de desconto. No entanto, a mesma mudança atingiria também os usuários antigos assinantes do streaming da Paramount.

E-mail enviado para assinantes do HBO Max via Mercado Livre Nível 6 nesta quinta-feira (10) — Foto: Reprodução/Gabriel Alcázar

O que é Mercado Livre Nível 6?

O Mercado Livre Nível 6 é parte do Mercado Pontos, onde os usuários ganham benefícios especiais a partir do nível em que estão, como frete grátis e descontos. Eles podem alcançar tais níveis de acordo com compras na plataforma e outras ações, mas também pagando uma mensalidade -- o que muitas pessoas fazem. Atualmente, para novos assinantes, o valor promocional é de R$ 17,99, mas por muito tempo custou R$ 9,90.