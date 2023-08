PS Plus Extra ganha Sea of Stars, Moving Out 2 e mais jogos em agosto

Sea of Stars e Moving Out 2 são alguns dos jogos anunciados para o PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ) no mês de agosto por meio do catálogo da PS Plus nas assinaturas Extra e Deluxe. Eles serão acompanhados por Lost Judgment, Two Point Hospital : Jumbo Edition, Destroy All Humans 2 Reprobed e a expansão The Witch Queen de Destiny 2 , além de clássicos do PSP como Medievil e mais.

A maioria dos jogos ficará disponível a partir do dia 15 de agosto, exceto por Sea of Stars, que chega na data de seu lançamento, em 29 de agosto, a mesma do Xbox Game Pass. Confira mais detalhes sobre os jogos do mês de agosto no serviço e confira nosso tutorial de como assinar a PS Plus.

Sea of Stars é uma das novidades que chegam na PS Plus Extra; veja outros games — Foto: Divulgação/Sabotage Studios

👉 PS Plus: como funciona o download de jogos grátis? Saiba no Fórum do TechTudo

Sea of Stars | PS4, PS5

O aguardado RPG da Sabotage Studio, criadores de The Messenger, tenta resgatar a magia dos clássicos games do gênero na época do Super Nintendo como Chrono Trigger. A história acompanha os dois jovens Valere e Zale, Filhos do Solstício, agraciados com o poder do Sol e da Lua, porém precisam aprender a dominar a Magia do Eclipse para lutar contra o maligno alquimista The Fleshmancer. Os combates são realizados em turnos como RPGs clássicos, mas com a presença de Action Commands, nos quais o jogador pode pressionar botões na hora certa ou usar combinações para causar mais dano.

Sea of Stars é um RPG que remete aos clássicos do gênero no Super Nintendo como Chrono Trigger — Foto: Divulgação/Sabotage Studio

Moving Out 2 | PS4, PS5

A louca companhia Smooth Moves ampliou sua área de atuação através de portais dimensionais e agora convida jogadores a realizar mudanças em diversas situações inusitadas. Neste game cooperativo para até 4 pessoas, usuários terão que carregar móveis e outros objetos para fora das casas enquanto encaram diversos tipos de perigos e podem até arremessar os itens se necessário.

Em Moving Out 2 jogadores precisam ajudar com a mudança de móveis em situações complicadas — Foto: Divulgação/SMG Studio

Destiny 2: The Witch Queen | PS4, PS5

Nesta expansão do game de tiro gratuito Destiny 2 jogadores enfrentarão a Bruxa-Rainha, que, após roubar a Luz, força os Guardiões a se aventurarem em seu mundo-trono de Savathun. A expansão traz um novo mapa, uma nova legião de inimigos da Ninhada Luzente alimentados pela Luz e também um novo sistema de crafting que permitirá criar a arma Gládio que ajudará a conquistar os segredos desse mundo.

A nova arma Gládio em Destiny 2: The Witch Queen permite tanto realizar ataques físicos quanto disparar projéteis — Foto: Reprodução/Steam

Lost Judgment | PS4, PS5

Do mesmo estúdio da série Yakuza, Lost Judgment traz o retorno do detetive Takayuki Yagami e seu parceiro, o ex-yazuka Masaharu Kaito. A dupla é convocada para resolver o que parece ser um crime perfeito com um álibi irrefutável, um suspeito acusado de cometer dois crimes ao mesmo tempo, mas em locais diferentes. Neste game de ação usuários terão que investigar uma grande conspiração por trás dos crimes e decidir se estão dispostos a traírem a lei para obter justiça.

Lost Judgment é um jogo de detetive criado pelo mesmo estúdio de Yakiza com o retorno de Takayuki Yagami em um caso complexo — Foto: Reprodução/Xbox Games Store

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

O remake do clássico game de mundo aberto Destroy All Humans 2 permite que jogadores mais uma vez controlem Crypto enquanto tentam dominar a Terra nos anos 60. No entanto, outra raça alienígena que se pensava estar extinta, os Blisks, tentará impedi-lo para conquistar o planeta azul para eles. Destroy All Humans 2 é uma espécie de GTA 5 com alienígenas, completo com discos voadores, abdução de pessoas e mais, além de multiplayer cooperativo.

Destroy All Humans 2 - Reprobed permite que jogadores tentem conquistar a Terra enquanto de certa forma tentam salvá-la dos Blisks — Foto: Reprodução/Steam

Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

O cômico simulador de hospital chega à PS Plus Extra para permitir que jogadores experimentem como é administrar seu próprio negócio no ramo da saúde em um mundo onde as pessoas são afligidas por doenças estranhas e engraçadas, como suas cabeças virarem lâmpadas. A Jumbo Edition acompanha o game base e 4 expansões que trazem desafios extras com temáticas curiosas, incluindo o Pé Grande e alienígenas.

Two Point Hospital é um divertido jogo de administração de hospitais dos mesmos criadores do clássico Theme Hospital — Foto: Reprodução/Steam

Source of Madness | PS4, PS5

Neste jogo de ação lateral com elementos Rogue jogadores seguirão diferentes guerreiros determinados a destruir demônios e salvar um mundo inspirado pelas obras sombrias do escritor H.P. Lovecraft. A cada nova tentativa o jogador pode escolher um guerreiro diferente e percorrer áreas aleatórias geradas por meio de Inteligência Artificial para descobrir segredos cósmicos que são a fonte da loucura destas terras.

Source of Madness é um jogo de ação lateral com elementos Rogue com visuais inspirados nas obras de H.P. Lovecraft — Foto: Reprodução/Steam

Cursed to Golf | PS4, PS5

Uma incomum combinação de golfe e elementos Rogue, em Cursed to Golf usuários controlam um golfista que morreu antes de dar a tacada final em um torneio internacional e agora está no purgatório do golfe, fadado a continuar jogando pelo resto de sua pós-vida. Caso consiga vencer os percursos repletos de armadilhas como ventiladores, espinhos, teletransportadores e explosivos, será possível enfrentar lendas do golfe e talvez ganhar a possibilidade de retornar à vida.

Cursed to Golf desafia um golfista a conquistar o purgatório do esporte para poder retornar à vida — Foto: Reprodução/Steam

PS Plus Extra de Agosto - Lista completa

Sea of Stars | PS4, PS5

Moving Out 2 | PS4, PS5

Destiny 2: The Witch Queen | PS4, PS5

Lost Judgment | PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

Spellforce III Reforced | PS4

Midnight Fight Express | PS4

PS Plus Deluxe

Para assinantes da PS Plus Deluxe serão adicionados 3 novos jogos de PSP ao catálogo. O primeiro deles, MediEvil: Resurrection é uma reimaginação do clássico Medievil do PlayStation One com novos visuais e jogabilidade. Também estará disponível Ape Escape: On the Loose, um capítulo portátil da divertida série de capturar macacos. Por último, Pursuit Force: Extreme Justice é um clássico jogo de ação que tem ganhado mais reconhecimento com o tempo sobre um chefe de polícia que combate o crime com ações extremas.

MediEvil: Resurrection | PS4, PS5

Ape Escape: On the Loose | PS4, PS5

Pursuit Force: Extreme Justice | PS4, PS5