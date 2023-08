PS Plus: Sony aumenta preço das assinaturas anuais em cerca de 40%

A Sony anunciou um aumento global nos preço das assinaturas de 12 meses do PlayStation Plus (PS Plus), serviço utilizado para jogar multiplayer online e que conta com um extenso catálogo de jogos "grátis" para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5). A mudança, que deixa os valores cerca de 40% mais caros, será aplicada em todos os planos, sendo válida globalmente a partir do dia 6 de setembro. O movimento surge pouco tempo após a Microsoft ter aumentado os preços do Xbox Game Pass. Confira mais detalhes a seguir.