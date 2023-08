PS5 Slim tem foto vazada em fórum chinês e pode ser real, diz insider

O PlayStation 5 ( PS5 ) Slim, suposta nova versão do console da Sony , pode ter tido uma imagem vazada em um fórum chinês, o mesmo que revelou o visual padrão do dispositivo em 2020. A imagem foi postada pelo insider da indústria de jogos Tom Henderson em seu site Insider Games, no qual ele afirmou que iria tentar verificar sua autenticidade, mas que a foto mostrava "o suficiente".

Os rumores apontam para um lançamento do produto já em setembro, trazendo, além do visual diferente, um leitor de disco destacável, o que permitiria a venda por um preço menor. É provável ainda que o console não se chame oficialmente PS5 Slim.

Suposta foto do PlayStation 5 Slim vaza na internet por fórum chinês e revela pequenas mudanças — Foto: Reprodução/Gust_FAN

A foto vazada no fórum chinês seria de uma suposta caixa do PS5 Slim em baixa qualidade e aproximada, com muito zoom, impossibilitando ver mais detalhes. Na discussão entre usuários do fórum em questão, as dimensões e especificações do console estariam alinhadas com rumores anteriores.

O perfil @Gust_FAN postou no Twitter que o modelo seria 5 cm mais baixo, mas com a mesma espessura do modelo padrão. O dispositivo também teria 2 portas USB-C na frente e uma fenda preta no meio da sua placa, que o diferencia facilmente do PS5 tradicional.

Em novembro de 2022, Tom Henderson comentou sobre esta suposta versão do PS5 que seria menor e teria o leitor de disco separado do console, conectado por uma porta USB-C traseira. Desta forma a Sony não precisaria mais fabricar o PS5 em duas versões separadas: padrão e digital. O próprio usuário poderia adicionar um leitor de disco ao seu videogame ou utilizá-lo apenas com jogos comprados pela Internet.

Rumores apontam que o PS5 Slim terá um leitor de disco separado do console — Foto: Divulgação/Sony

Recentemente, durante o processo da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos contra a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, a fabricante do Xbox Series X e Xbox Series S afirmou que a Sony pretendia lançar um novo console "PlayStation Slim" ainda em 2023. A Sony também realizou algumas promoções do PS5, algo que os usuários acreditam que foi feito para esvaziar estoques do antigo modelo antes de revelar o novo console.

Desde seu lançamento em novembro de 2020 até o início de 2023, o PS5 encarou uma escassez de consoles devido à falta de componentes causada pela pandemia do COVID-19. No início do ano, o console regularizou seus estoques e já ultrapassou a marca de 40 milhões de unidades vendidas no total.

Com informações de Insider Gaming, Gust_FAN

