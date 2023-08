Quando Besouro Azul chega ao streaming? Veja previsão e saiba plataforma

O que se sabe por enquanto é o filme vai estar disponível no HBO Max, já que a plataforma é vinculada à Warner, distribuidora do longa. A seguir, saiba mais informações sobre a chegada de Besouro Azul aos serviços de streaming.

Besouro Azul: Jaime Reyes é o personagem principal do filme, sendo estrelado por Xolo Maridueña — Foto: Reprodução/Warner Bros.

Quando Besouro Azul vai chegar ao HBO Max?

Sendo um filme distribuído pela Warner, Besouro Azul será disponibilizado no HBO Max em breve. Normalmente, os filmes da distribuidora possuem uma janela de 45 a 90 dias do lançamento nos cinemas para o streaming. Isso indica que o novo longa da DC Comics deve chegar à plataforma roxa entre outubro e novembro de 2023.

É válido ressaltar também que a performance nas bilheterias pode influenciar na escolha da data de lançamento de Besouro Azul no streaming. The Flash, por exemplo, não obteve o desempenho rentável esperado e será lançado no HBO Max no dia 25 de agosto, cerca de 70 dias após sua chegada aos cinemas.

Em seu final de semana de estreia, Besouro Azul arrecadou um total de US$ 43,4 milhões globalmente, mas o valor ainda é baixo em comparação ao seu orçamento, estimado em US$ 120 milhões. Vale aguardar para ver o desempenho do filme nas próximas semanas.

Besouro Azul obteve uma bilheteria mundial de US$ 43,4 milhões no fim de semana de estreia — Foto: Reprodução/Warner Bros.

Quando Besouro Azul chega para aluguel?

Ainda não há uma previsão da chegada do Besouro Azul para aluguel ou compra nas lojas digitais. No entanto, é possível que o longa esteja disponível para ser alugado em setembro, dependendo da análise da Warner.

O filme A Morte do Demônio: A Ascensão, outra produção recente da distribuidora, foi disponibilizado para aluguel no Amazon Prime Video somente 18 dias depois do lançamento nos cinemas. Além disso, o já mencionado The Flash também foi adicionado na mesma plataforma em uma janela de 32 dias entre a chegada nas telonas e na loja digital.

Besouro Azul é um filme distribuído pela Warner e deve chegar ao HBO Max entre outubro e novembro de 2023 — Foto: Reprodução/Warner Bros.

Enredo de Besouro Azul e elenco

Besouro Azul narra a história de Jaime Reyes (Xolo Maridueña), um adolescente recém-graduado que está em busca de novas ambições. Em certo momento, Jaime conhece a jovem Jenny Kord (Bruna Marquezine) e recebe um antigo artefato de biotecnologia alienígena, o Escaravelho, que concede superpoderes e uma armadura poderosa ao hospedeiro. Depois disso, a vida de Reyes não será mais a mesma e ele terá de enfrentar grandes desafios, contado com a ajuda de Jenny e sua família.

O longa do herói latino é estrelado por Xolo Maridueña (Cobra Kai) e a atriz brasileira Bruna Marquezine (Maldivas), e ainda conta com os atores Raoul Trujillo (Apocalypto), Susan Sarandon (Thelma e Louise) e Harvey Guillén (O Que Fazemos nas Sombras). Besouro Azul possui uma pontuação de 6,8 no IMDb, já no Rotten Tomatoes, o filme é aprovado em 76% pelos críticos e em 92% pela audiência.

Besouro Azul: a brasileira Bruna Marquezine interpreta Jenny Kord, uma das personagens mais importantes do filme — Foto: Reprodução/Warner Bros.

Confira o trailer de Bezouro Azul

