Ragnarok: veja o final explicado da última temporada da série da Netflix

Intitulado também de "Ragnarok" (o fim dos tempos, na mitologia nórdica), o sexto e último episódio da terceira temporada destaca a batalha final entre Magne, o Thor dos novos tempos, e a família Jutul, gigantes da era antiga que ameaçam a paz e o meio ambiente da cidade de Edda. Confira, a seguir, uma explicação detalhada, com destinos dos personagens e teorias sobre o último episódio. Atenção: esta matéria, é claro, tem spoilers!

Magne, protagonista da série, é a reencarnação do deus Thor. O jovem usa seus poderes para lutar contra uma família poderosa na cidade — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

A batalha final

O começo da temporada promete uma grande batalha entre Magne e a família Jutul, composta pelo casal Vidar (Gísli Örn Garðarsson) e Ran (Synnøve Macody Lund) e seus filhos Fjor (Herman Tømmeraas) e Saxa (Theresa Frostad Eggesbø). O grupo, na verdade, é uma reencarnação dos antigos gigantes Jotuls, que eram uma ameaça aos deuses nórdicos. Magne chega inclusiva a assinar um acordo de paz entre os magnatas gigantes para poupar a cidade de Edda de uma catástrofe épica.

Aos poucos, uma série de conflitos dão a entender que esse pacto pacífico pode ser ameaçado. Magne e Saxa ficam cada vez mais próximos, para o desagrado de seus aliados que lutam contra os Jutul. Laurits (Jonas Strand Gravli), meio-irmão de Magne e reencarnação do deus da trapaça Loki, fica cada vez mais distante do herói. Vale lembrar que Laurits é fruto de um relacionamento de sua mãe Turid (Henriette Steenstrup) com o magnata Vidar.

Laurits, na visão do Ragnarok pela ótica de Magne. Irmão seria a reencarnação de Loki — Foto: Divulgação/Netflix

Mas, ao fim da série, vemos que Magne deixa as tretas divinas de lado e abraça a paz. As empresas Jutul pretendem diminuir a poluição no meio ambiente ao lado de ativistas. Laurits e seu namorado Jens (Vebjørn Enger) querem ter uma vida juntos. Já o protagonista quer viver sua vida como um adolescente normal, assim como as pessoas dos dois lados do conflito entre os deuses e os gigantes Jotul. Com o acordo de paz, o protagonista resolve encarar outro desafio: sua formatura da escola.

Magne passa nos exames e participa da cerimônia em sua escola. Mas esse evento é mostrado de forma simultânea após a mudança de Laurits com Jens. Enquanto Magne está em casa folheando a HQ Jovem Thor, são mostradas cenas de sua formatura. Em um dado momento, Jens, que é a reencarnação do deus da luz Bald, é alvejado por uma flecha atirada por um garoto caolho fora da escola, que seria a representação do arqueiro Hoder, o deus cego filho de Odin e Frigga.

O Ragnarok tem início na mente de Magne quando Jens recebe uma flechada de Hod; estes são eventos similares aos da HQ que lia na infância — Foto: Divulgação/Netflix

A partir de então, é mostrado que este seria o início da batalha dos gigantes Jotul, capitaneados por Loki, contra os deuses nórdicos, conforme é mostrado nos quadrinhos. Os inimigos estão em vantagem e Thor (Magne, neste caso) observa a derrota. Mas neste embate ele consegue derrotar Fjor e sua mãe Ran. Atormentado, aos poucos Magne começa a relacionar os eventos da batalha com outro aspecto pouco lembrado de sua vida.

Seria tudo uma invenção da cabeça de Magne?

Nos primeiros episódios, Magne é retratado como um jovem retraído e com um passado obscuro. Sua mãe Turid havia relatado que o protagonista já sofreu alucinações devido à esquizofrenia. Quando imagina a batalha entre deuses e gigantes, Magne aos poucos começa a relacionar o trauma pela morte da amiga Isolde (Ylva Bjørkaas Thedin) com seus delírios de grandeza.

Isolde morreu enquanto protestava contra a empresa Jutul, maior poluidora da cidade de Edda. Magne sempre acreditou que Vidar foi o responsável pela morte. Quando tenta investigar o que aconteceu com sua amiga, o jovem dá inicio a sua suposta descoberta como reencarnação do deus do trovão Thor, personagem das histórias de quadrinhos que lia na infância.

Magne começou a ler sobre Thor ainda na infância, no mesmo período em que começou a ter instabilidades mentais — Foto: Divulgação/Netflix

No último deslumbre da batalha de Magne contra Loki, Magne arremessa seu martelo contra Jörmundgander, a serpente gigante filha de Loki com a gigante Angrboda. Na mitologia nórdica, Thor morre envenenado perante ao mostro e dá início à Edda. Na visão de Magne, ele fica diante do monstro e é de fato envenenado, mas é surpreendido com a chegada de Signy (Billie Barker), jornalista e ativista política que se torna seu interesse amoroso. Seu nome faz referência à heroína presente na obra O Anel de Nibelungo, de Richard Wagner.

Magne se ajoelha perante Signy, o que seria uma representação da passagem de Thor para Valhala após sua morte. Isso também representaria o fim dos delírios de grandeza existentes na cabeça de Magne. Em uma cena final, o jovem descarta seus antigos quadrinhos e se reúne com seus amigos. Mesmo em um momento feliz, Magne não se esquece de Isolde, que reaparece em uma visão dizendo que sempre estará ao seu lado. Ainda que soe algo afetivo, tal frase pode ser interpretada como uma possível volta das instabilidades mentais do personagem.