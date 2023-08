Rebel Moon, novo filme de Zack Snyder, ganha datas de estreia e teaser

O filme Rebel Moon ganhou seu primeiro teaser e datas de estreia nesta terça-feira (22). Sim, no plural. Isso porque o longa da Netflix será dividido em duas partes: a primeira tem data de lançamento marcada para o dia 22 de dezembro e a segunda, somente no dia 19 de abril de 2024. A novidade foi anunciada pelo diretor Zack Snyder, conhecido por seus trabalhos em 300 e Liga da Justiça, durante a Gamescom Opening Night Live.

O primeiro capítulo da franquia se chamará "A Menina do Fogo", enquanto a segunda será "A Marcadora de Cicatrizes". No vídeo apresentado, narrado por Anthony Hopkins (Thor: Ragnarok), é possível ver Kora, uma jovem lutando em um conflito intergaláctico para salvar uma colônia pacífica. Imagens de guerra, viagens espaciais e criaturas fantásticas também podem ser vistas no teaser.

Filme de Zack Snyder será dividido em duas parte e contará com Sofia Boutella como protagonista — Foto: Divulgação/Netflix

Estrelado por Sofia Boutella (Atômica) e Djimon Hounsou (Shazam! Fúria dos Deuses), o filme tem roteiro de Shay Hatten e Kurt Johnstad em parceria com Snyder. A trama da fantasia de ficção científica contará a história da lua de Veldt, uma colônia pacífica em uma galáxia distante. No entanto, quando o lugar passa a ser ameaçado pelas tropas de um líder tirano, Kora (Boutella), uma jovem misteriosa, passa a ser a única esperança de sobrevivência.

A nova criação de Zack Snyder vem sendo desenvolvida há décadas e os efeitos especiais lembram outras narrativas cinematográficas de sucesso, como Star Wars e Duna. Além de Boutella, o elenco de Rebel Moon ainda reúne grandes nomes do cinema e da televisão, como Anthony Hopkins (Meu Pai), Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), Doona Bae (Sense8), Ray Fisher (Liga da Justiça), Staz Nair (Game of Thrones) e Charlotte Maggi (Summer Love).

Confira o teaser oficial de Rebel Moon:

