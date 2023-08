Recurso do iPhone salva turistas perdidos em montanha; entenda como

O iPhone 14 foi essencial no resgate de dois turistas que se perderam durante uma caminhada em uma montanha na Itália. O casal, que estava viajando à passeio no país, decidiu escalar a cordilheira dos Apeninos em meados de julho, quando ficaram presos em uma região sem sinal de telefonia. Graças ao recurso SOS de Emergência via satélite do iPhone 14, eles conseguiram enviar uma mensagem de socorro para os bombeiros e foram resgatados com vida.

Segundo informações do portal Appleinsider, esse pode ter sido o primeiro caso de um resgate efetuado através da funcionalidade no país. Os turistas não tiveram suas identidades reveladas. A seguir, entenda como o recurso do iPhone 14 funciona.

Perdidos em montanha e sem sinal de telefone, turistas são salvos por recurso do iPhone 14; entenda como — Foto: Reprodução/iPhone 14

👉 Como ativar 5G no iPhone? Confira no Fórum TechTudo

A função capaz de salvar o casal e impedir que algo de mais grave acontecesse durante a viagem está disponível em modelos de iPhone 14 desde a atualização do iOS 16.1. O SOS de Emergência via satélite permite que usuários enviem uma mensagem de texto para os serviços de resgate em situações emergenciais, quando não há sinal de rede móvel disponível ou quando nenhum outro meio de comunicação pode ser utilizado.

O recurso foi anunciado pela Apple em outubro de 2022 nos Estados Unidos e Canadá e, desde então, tem sido expandido para outros países. Em março, a funcionalidade chegou na Itália. Por sorte, o casal carregava um iPhone 14 durante o passeio, e quando ambos notaram que estavam perdidos, usaram a função para chamar por ajuda. Eles conseguiram enviar uma mensagem para o corpo de bombeiros, que se encaminhou até o local e efetuou o resgate antes que algo mais grave pudesse acontecer.

Como funciona o SOS de Emergência via satélite do iPhone 14?

O recurso foi anunciado pela Apple pouco depois do lançamento do iPhone 14, em outubro de 2022. Com ele, é possível usar o celular para enviar uma mensagem de socorro contendo informações sobre a sua localização exata no mapa mesmo se o usuário estiver em local remoto sem acesso às redes de telefonia.

Para usar o recurso, o usuário pode digitar o número referente ao serviço de emergência do país em que ele está - como o 911, nos Estados Unidos, por exemplo - ou escrever "SOS" em uma nova mensagem no iMessage. Se a ligação não for concluída, toque em "Mensagem de Texto de Emergência via Satélite" e, depois, em "Comunicar Emergência".

Conexão via satélite do iPhone pode ser importante em situações de emergência — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Para concluir o pedido de resgate, basta seguir as instruções que aparecerão na tela do iPhone (iOS). A Apple recomenda que o usuário esteja em um local aberto quando for utilizar o serviço, preferencialmente longe de folhagens densas ou quaisquer outras obstruções que possam impedir ou dificultar a conexão via satélite. O recurso, no entanto, ainda não está disponível no Brasil.

Vale destacar que o SOS de Emergência via satélite já foi responsável por salvar a vida de algumas pessoas desde o seu lançamento. Em dezembro de 2022, um homem que ficou preso na neve no Alasca foi salvo pelos serviços de emergência depois de usar a tecnologia para enviar um pedido de socorro. Mais recentemente, em meados de abril, a função também foi crucial no salvamento de três adolescentes que ficaram presos em um desfiladeiro no estado de Utah, nos Estados Unidos.

Além disso, graças ao recurso, um homem foi resgatado com vida após sofrer um grave acidente de carro e cair em um penhasco com mais de 120 metros de profundidade no mês passado. O iPhone 14 do rapaz foi capaz de identificar que ele havia sofrido o acidente e ligou automaticamente para os serviços de emergência, que fizeram o resgate - o homem se acidentou em uma rodovia em Los Angeles, nos EUA, que não tinha sinal de telefone.

Com informações de AppleInsider, TS2Space e Apple

🎥 iPhone: 6 funções básicas que todo usuário deveria saber fazer no iOS