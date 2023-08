Red Dead e Vampire Survivors são destaques nos lançamentos da semana

Red Dead Redemption e Vampire Survivors são os destaques nos lançamentos da semana, com o retorno do aclamado game de Velho Oeste da Rockstar Games e a versão para Nintendo Switch do game independente de sobrevivência. Eles são acompanhados ainda pelo jogo multiplayer assimétrico de The Texas Chainsaw Massacre, o simulador de futebol americano Madden NFL 24, assim como pelos combates espaciais de Everspace 2 e o divertido multiplayer de Moving Out 2, entre outras novidades. Confira, a seguir, tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas nas quais estão disponíveis.

Red Dead Redemption ganhou relançamento no PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Red Dead Redemption - 17 de agosto - PS4, SW

O clássico game de mundo aberto no Velho Oeste da Rockstar Games recebe um relançamento no PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch. Não se trata de uma remasterização, mas sim de uma conversão direta do jogo original para os consoles com alguns extras. A história do jogo segue os eventos posteriores de Red Dead Redemption 2 no papel do ex-fora da lei John Marston, que tem sua família ameaçada por agentes federais, obrigando o caubói a caçar seus antigos companheiros de crime.

Entre os extras, o jogo inclui o conteúdo de sua versão Game of the Year e sua DLC Red Dead Redemption Undead Nightmare, que traz um apocalipse zumbi no mesmo mapa do jogo original, além de legendas em português do Brasil. Red Dead Redemption chega digitalmente para Nintendo Switch por R$ 249, mas a versão física do jogo saíra para os dois consoles só no dia 13 de outubro. Vale lembrar que o game já está disponível no Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One através da retrocompatibilidade do console.

Red Dead Redemption ganha versões para PS4 e Nintendo Switch — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Vampire Survivors - 17 de agosto - SW

Vampire Survivors recebeu uma esperada versão para o Nintendo Switch, perfeita para ser jogada em modo portátil. O elogiado game independente coloca os usuários para escolherem um personagem e tentar sobreviver a numerosas ondas de inimigos progressivamente mais poderosos durante 15 minutos, recolhendo pontos de experiência e adquirindo novas armas para se defender.

O jogador controla apenas o movimento do personagem, já que os ataques são realizados automaticamente. Porém, é preciso ficar atento em sua estratégia sobre como evoluir armas enquanto coleta dinheiro para desbloquear upgrades permanentes. Vampire Survivors chega para Nintendo Switch por R$ 12,99 junto a uma nova atualização com suporte a multiplayer cooperativo para até quatro pessoas no game.

Vampire Survivors chega ao Nintendo Switch com uma aventura viciante de sobrevivência e sem vampiros — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

The Texas Chainsaw Massacre - 18 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

The Texas Chainsaw Massacre é o novo game multiplayer assimétrico da Gun Interactive e Sumo Digital inspirado no filme "O Massacre da Serra Elétrica" de 1974. Os participantes são divididos em dois times desiguais: um com três membros da família Sawyer, incluindo Leatherface, e o outro com quatro vítimas. O objetivo dos inocentes é tentar sobreviver enquanto encontram itens úteis para se defender e escapar. Ao mesmo tempo, membros da família têm que eliminá-los com suas habilidades ofensivas diversas.

Os fãs do filme poderão esperar por muita violência e terror, com sistemas que aumentam a tensão durante a partida, como barulhos e rastros de sangue podem denunciar sua posição. The Texas Chainsaw Massacre está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Steam) por valores entre R$ 199,50 e R$ 199,50.

The Texas Chainsaw Massacre traz uma experiência multiplayer assimétrica baseada no filme O Massacre da Serra Elétrica — Foto: Reprodução/Steam

Madden NFL 24 - 15 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Madden NFL 24 é a edição mais recente da franquia de futebol americano da Electronic Arts. O game conta com uma série de melhorias em seu novo capítulo, algumas exclusivas da nova geração. O game receberá a nova tecnologia "Sapien", que torna a forma física e definição corporal dos atletas mais realista, o que influencia também nas animações no geral. Porém, especificamente nas versões mais modernas, haverá a evolução da tecnologia FieldSense do ano passado que traz maior controle dos jogadores, além de melhorias na inteligência artificial no ataque ou defesa.

Já o HitEverything 2.0 adiciona novas possibilidades de Tackle para derrubar seus adversários, inclusive segurando-os pelas pernas. Madden NFL 24 chega para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store) por R$ 359. A data de lançamento do game para todos é 18 de agosto, mas usuários que adquirirem a versão Deluxe podem começar a jogar 3 dias antes.

Madden NFL 24 traz novas tecnologias Sapien e evolução do FieldSense para uma experiência mais realista — Foto: Reprodução/Steam

Everspace 2 - 15 de agosto - PS5, XBSX/S

Everspace 2 é uma aventura no universo repleta de ficção científica e combates espaciais. O jogo é uma sequência curiosa, já que o primeiro game trazia elementos Rogue, no qual o jogador morria várias vezes e tentava novamente com um novo clone do protagonista, Adam Roslin. Sua jornada o levará por sistemas estelares devastados na Zona Desmilitarizada do Aglomerado 34, onde há oportunidades para minerar, realizar missões, combater naves inimigas e ganhar equipamentos melhores para sua espaçonave.

O título já tem uma versão para PC, mas agora chega para PS5 (R$ 249,50) e Xbox Series X/S (R$ 199,95). O jogo também está disponível através do Xbox Game Pass.

Everspace 2 traz combate espaciais em curiosa sequência de game que tinha elementos Rogue — Foto: Reprodução/Steam

Moving Out 2 - 15 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Moving Out 2 é a sequência do cômico game de mudanças, que segue a companhia Smooth Moves expandindo seu serviço para outras dimensões. No papel de Rye Yu, Sidney e novos personagens, usuários terão que realizar mudanças além da cidade de Packmore em locais inusitados e com obstáculos estranhos a cada nova fase.

O game tem suporte para multiplayer cooperativo de duas a quatro pessoas, na qual jogadores precisam carregar móveis e outros itens de maneiras absurdas para completar mudanças. Moving Out 2 será lançado para Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam) por preços entre R$ 159,90 e R$ 109. O jogo também estará disponível na PS Plus Extra e Deluxe.

Moving Out 2 é um divertido game multiplayer no qual jogadores precisam cuidar de mudanças em cenários complicados — Foto: Divulgação/SMG Studio

Shadow Gambit: The Cursed Crew - 17 de agosto - PS5, XBSX/S, PC

Shadow Gambit: The Cursed Crew é uma aventura de estratégia e furtividade em uma realidade alternativa da época dourada da pirataria. Os jogadores controlam um bando de piratas mortos-vivos que precisam recuperar as lendárias Pérolas Negras para combater a Maldição das Almas Perdidas. Para isso, precisarão invadir vários locais e enfrentar inimigos com suas habilidades próprias. Durante a gameplay, é possível voltar no tempo e tentar de novo caso algo saia dos planos. O título chega para PS5, Xbox Series X/S e PC.

Shadow Gambit: The Cursed Crew é o mais novo game com temática de piratas dos mesmos desenvolvedores de Desperados 2 e Shadow Tactics: Blades of the Shogun — Foto: Reprodução/Steam

Wayfinder - 15 de agosto - PS5, PS4, PC

Wayfinder é um MMORPG de ação da Airship Syndicate que chega em versão completa após um período em acesso antecipado. O game convida jogadores a assumirem o controle de lendários campeões reencarnados como ecos de suas formas passadas, com o objetivo de enfrentar a ameaça de um caos que invadiu seu mundo, o reino de Evenor.

É possível desafiar áreas geradas aleatoriamente sozinho ou aliado a amigos, nas quais o jogador escolhe suas próprias tarefas e coleta recursos para ficar cada vez mais forte como um Precursor (Wayfinder).

Wayfinder é um MMORPG de ação no qual jogadores podem enfrentar criaturas do caos como ecos de antigos heróis — Foto: Reprodução/Steam

Hammerwatch 2 - 15 de agosto - PC

Hammerwatch 2 é a sequência do RPG de mundo aberto com visual retrô, com uma aventura ainda maior conforme jogadores tentarão salvar o Reino de Herian. Usuários podem criar seu próprio personagem entre cinco classes: Paladin, Ranger, Rogue, Wizard e Warlock, enquanto completam missões, sobem de nível e desbloqueiam novas habilidades para enfrentar Blight, o Horrível e seu exército de dragões.

O game pode ser jogado sozinho ou em multiplayer cooperativo com até quatro jogadores. Hammerwatch 2 chega incialmente para PC, mas um lançamento nos consoles está previsto para o final do ano.

Hammerwatch 2 é um RPG de mundo aberto no qual jogadores têm grande liberdade para explorar — Foto: Reprodução/Steam

Bomb Rush Cyberfunk - 18 de agosto - SW, PC

Bomb Rush Cyberfunk segue a história de Red, um grafiteiro que teve sua cabeça cortada e agora usa uma robótica com inteligência artificial no lugar. Ele se une ao grupo Bomb Rush, no qual ele passa a andar de patins, skate ou bicicleta para espalhar grafites pelas paredes de New Amsterdam. Quanto maior sua reputação, mais perto o grupo chega de descobrir quem cortou a cabeça de Red, mas grupos rivais também irão querer desafiá-lo.

O game conta com músicas do DJ Hideki Naganuma, conhecido pela trilha sonora de Jet Set Radio, e chega primeiro no Nintendo Switch e PC, mas versões para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One serão lançadas em 1º de setembro.

Bomb Rush Cyberfunk é uma espécie de sucessor espiritual do clássico Jet Set Radio da Sega — Foto: Reprodução/Steam

