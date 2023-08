Red Dead Redemption, Cyberpunk e mais jogos até 75% off nesta semana

Já o Steam, plataforma especializada em jogos de PC, traz grandes descontos em Cyberpunk 2077, FIFA 23 e The King of Fighters XV, que é a edição mais recente da franquia de jogos de luta que marcou os fliperamas nos anos 90. O TechTudo traz, nas linhas a seguir, as melhores ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

Após lançamento desastroso, Cyberpunk 2077 consegue prosperar e já prepara lançamento de DLC — Foto: Divulgação/Cyberpunk 2077

PlayStation

A PlayStation Store está disponibilizando cerca de 2 mil games em oferta nesta semana. Além dos já citados, Dragon Ball Z: Kakarot, Dirt 5 e Shadow of the Tomb Raider estão com grandes descontos nos consoles da Sony. Confira as melhores ofertas em jogos de PlayStation:

Crash Bandicoot 4 segue a fórmula da trilogia clássica, com muito desafio, e agrada com novas mecânicas de gameplay — Foto: Divulgação/Activision

Xbox

Os jogadores de Xbox podem economizar em títulos variados nos consoles da marca, com destaque para Vampire Survivors, Cult of the Lamb e Unpacking. Os fãs do gênero beat'em up também podem garantir River City Girls pela metade do preço por tempo limitado. Veja essas e mais promoções em jogos nos consoles da Microsoft:

Stray conta uma história sobre a extinção da raça humana sob a perspectiva de um gatinho de rua — Foto: Divulgação/Steam

Stray - R$ 89,96;

Darksiders 3 - R$ 59,99;

Fobia - St. Dinfna Hotel - R$ 56,22;

Vampire Survivors - R$ 9,71;

Cult of the Lamb - R$ 60,09;

Unpacking - R$ 49,47;

River City Girls - R$ 56,22;

Desperados 3 - R$ 92,98;

Cris Tales - R$ 42,99;

Watch Dogs: Legion - R$ 82,49.

Steam

Blasphemous é um dos jogos em promoção essa semana no Steam, graças ao lançamento do próximo título da franquia na próxima semana. Os usuários também têm a oportunidade de economizar em nomes como Dead Cells, Borderlands 3 e Mega Man 11 nesta semana. Confira as melhores ofertas na plataforma da Valve:

Spiritfarer é um lindo jogo de fazenda e gerenciamento que conta a história de uma barqueira dos espíritos — Foto: Divulgação/Thunder Lotus Games

Cyberpunk 2077 - R$ 99,95;

FIFA 23 - R$ 74,75;

The King of Fighters XV - R$ 39,49;

Blasphemous - R$ 33,47;

Dead Cells - R$ 28,49;

Borderlands 3 - R$ 44,97;

Mega Man 11 - R$ 32,96;

Payday 2 - R$ 2,39;

Spiritfarer: Farewell Edition - R$ 22,24;

Marauders - R$ 81,75.

Com informações de PlayStation, Xbox e Steam

