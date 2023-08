Red Dead Redemption Remaster? Jogo ganha versões de PS4 e Nintendo Switch

Red Dead Redemption , jogo da Rockstar que chegou para PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360 em 2010, será relançado nas lojas digitais do PlayStation 4 ( PS4 ) e Nintendo Switch em 17 de agosto, com uma versão física prevista para 13 de outubro. Apesar de não se tratar de um remaster, a nova versão tem novidades, como legendas em português e a DLC Undead Nightmares já incluída, que coloca um cenário de apocalipse zumbi no Velho-Oeste norte-americano.

A princípio, o relançamento não parece chegar para Xbox, mas, vale ressaltar que o jogo original já roda normalmente nos consoles mais novos da Microsoft, via retrocompatibilidade. Nos Estados Unidos, o valor do relançamento será de US$ 49, aproximadamente R$ 240, mas o valor oficial nas lojas brasileiras ainda não foi divulgado.

Red Dead Redemption tem relançamento para PS4 e Nintendo Switch, mas não é um remaster — Foto: Divulgação/Rockstar Games

👉 Qual é o melhor jogo do mundo? Opine no Fórum do TechTudo

O relançamento se trata de uma adaptação do jogo original para plataformas mais novas, um "port", como é normalmente chamado. Portanto, não há previsão de melhorias gráficas, além de resoluções compatíveis com TVs mais modernas.

Red Dead Redemption conta a história do fora da lei John Marston, que vive diversos momentos de ação intensa e também de drama neste cenário fictício dos EUA na época do Velho-Oeste. O game, na verdade, é uma continuação de Red Dead Revolver, também da Rockstar, e que não costuma ser tão lembrado. O jogo é conhecido por seu realismo e pelo imenso mundo aberto, com várias opções de missão – similar à série GTA.

Além disso, Red Dead Redemption 2, uma espécie de prequel, saiu em 2018 para PS4 e Xbox One, chegando ao PC em 2019. A segunda edição da franquia trouxe ainda mais realismo e diversidade para a jogabilidade, além de um modo online completo, que foi uma das grandes novidades. Este, contudo, não tem previsão ou menção de possível relançamento no horizonte.