Remessa Conforme na Shein e AliExpress: quem aderiu e o que muda nas compras

O programa Remessa Conforme do Governo Federal entrou em vigor nesta terça-feira (1). A iniciativa da receita Federal determina isenção de impostos em compras de até US$ 50 realizadas em sites internacionais que aderirem ao programa. A notícia gera muita expectativa nos usuários das plataformas de grandes varejistas, já que muitos reclamaram recentemente das taxações de produtos. Procurado pelo TechTudo na segunda-feira, o Ministério da Fazenda informou que ainda não há uma lista oficial das empresas que aderiram ao programa, o que deve ocorrer nos próximos dias. O jornal Folha de S. Paulo, conseguiu confirmar a participação de duas grandes marcas: Shein e AliExpress , mas ainda há expectativa de que Amazon , Mercado Livre, Shopee e outras empresas também façam parte do grupo. A seguir, veja o que muda ou não nas compras online.

O que é Remessa Conforme?

Remessa Conforme é um programa da Receita Federal que muda regras de taxação de compras feitas em lojas internacionais. A proposta determina a isenção da cobrança do imposto de importação para produtos de até US$ 50, cuja alíquota era de 60%. As empresas precisam se voluntariar para participar da iniciativa. Nesses casos, compras feitas nas empresas participantes terão apenas a incidência do ICMS no valor final do produto.

Os Correios também são uma peça importante da iniciativa. As empresas que aderirem ao programa podem ter a entrega facilitada, com uma fiscalização mais ágil dos produtos na alfândega. Para isso, porém, será necessário enviar uma série de informações sobre a mercadoria e o comprador antes da chegada do pedido ao Brasil.

O que muda nas compras com o Remessa Conforme?

Na prática, dentro dos aplicativos e sites das grandes varejistas, nada muda com o Remessa Conforme, já que o processo de encher o carrinho continua o mesmo. A diferença está no valor total do carrinho. Para não correr o risco de ser taxado, o valor final precisa ficar abaixo de US$ 50 (R$ 239 na cotação atual). Além disso, a regra vale apenas para empresas que participarem do programa. Fora desse escopo, ainda há risco de ter o pedido taxado.

Como o recolhimento de impostos será antecipado e cobrado quando do consumidor no momento da compra, e não mais quando a mercadoria chegar ao Brasil, também há a expectativa de redução no prazo de entrega do produtos.

O que fazer caso o pedido seja taxado?

Cada varejista tem um método diferente para lidar com o reembolso de taxas de importação, mas é sempre possível conferir o status da cobrança no espaço de "minhas importações" no site e app dos Correios. Na plataforma, o usuário tem a opção de gerar o boleto de pagamento de impostos e também pode até desistir do produto caso não queria pagar. Também é possível pedir uma revisão da taxa cobrada.

No app da Shein, por exemplo, é possível pedir reembolso da taxa. Para isso, basta acessar o perfil , clicar em “Mais Serviços”, depois em “Suporte” e, por fim, em “Serviço ao Cliente” para encaminhar o comprovante do boleto pago junto aos Correios e pedir reembolso. Até o momento, a empresa se compromete a pagar apenas 50% do valor do imposto.

No AliExpress, porém, a ação pode ser um pouco mais difícil. Como o o site tem diversos vendedores, é deles a decisão de devolver ou não o dinheiro. A plataforma oferece a opção de abrir uma disputa e negociar o reembolso diretamente com o comerciante. Para isso, vá em "Meus Pedidos" e encontre a compra que foi taxada. Prossiga em "Ver detalhes" e depois em "Abrir disputa". Em seguida, escolha a opção de reembolso. A plataforma fará algumas perguntas para entender o motivo da solicitação. Por fim, você deve entrar em contato com o vendedor para negociar seu reembolso.

Com informações de Folha de S. Paulo, Valor Econômico e Jornal O Globo.

