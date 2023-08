Remnant 2: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Remnant 2 (ou Remnant II) foi lançado no dia 25 de julho de 2023 pela Gunfire Games. O jogo conta com a mesma fórmula de Remnant: From the Ashes, de 2019, sendo um game de tiro em terceira pessoa com elementos soulslike e de RPG. Entretanto, sua desenvolvedora melhorou o título em diversos aspectos, além de criar uma nova história, mundos diferentes, chefes inéditos e uma experiência ainda mais agradável, seja no modo single-player ou multiplayer para até três jogadores.

Confira todos os detalhes sobre Remnant II — Foto: Divulgação/Gunfire Games

História de Remnant II

Remnant II continua a história de seu antecessor, Remnant: From the Ashes, mas é importante lembrar que não é necessário jogar o game de 2019 para entender toda a trama. O jogo é ambientado em uma Terra pós-apocalíptica onde restam poucos sobreviventes, que precisam lutar contra as criaturas que invadiram o planeta. A princípio, os humanos conseguem encontrar um lugar para chamar de lar, mas eles são surpreendidos por um novo fenômeno que faz com que eles possam atravessar mundos diferentes.

Os mundos em questão não estão muito diferentes da Terra e são assolados por uma grande instabilidade. Os sobreviventes precisam coletar certos objetos para acabar com toda a crise na Terra e reencontrar o equilíbrio entre os mundos. Vale ressaltar que as outras realidades também contam com suas histórias próprias, o que dá ainda mais profundidade a toda a trama do título.

Não é necessário jogar Remnant: From the Ashes para entender a história de Remnant II — Foto: Divulgação/Gunfire Games

Gameplay de Remnant II

Remnant II mistura elementos de tiro em terceira pessoa com o gênero soulsike, popular por jogos como Dark Souls e Elden Ring. Os jogadores podem escolher entre cinco classes, cada uma com diferentes qualidades e equipamentos. Porém, há a possibilidade de se criar diversos arquétipos híbridos para atender ao seu estilo de jogo ideal. Ao todo, há 55 combinações diferentes, com habilidades como cura, uso de cachorros, aumento de resistência e vários outros.

Já dentro do game, os jogadores são apresentados a um combate bastante acelerado. Sempre haverá alterações entre os estilos de longo e curto alcance durante as batalhas, o que aumenta bastante a necessidade de se ter coordenação e habilidade nos controles. Falando em coordenação, há também o modo cooperativo, que terá o usuário como líder do grupo ficando com o progresso da campanha. Ao lado de outros companheiros, você poderá enfrentar criaturas de proporções épicas e que exigirão um bom trabalho em equipe para serem derrubados.

Remnant II oferece modo multiplayer para até três jogadores — Foto: Divulgação/Gunfire Games

Em Remnant II, as animações dos ataques corpo a corpo se tornaram muito mais suaves e fluídas em relação ao primeiro jogo. Além disso, há uma maior variedade de armas disponíveis. Isso não significa que o longo alcance deixará de ser a melhor opção entre os jogadores, mas o combate melee é interessante ao ponto de possibilitar a criação de personagens focados apenas nesse estilo.

Além das melhorias de gameplay, há muitas outras ideias excelentes na campanha. Os jogadores verão muitos mundos diferentes para se visitar. Porém, será oferecido a cada usuário um local aleatório, o que significa que a experiência será diferente para todos. Com isso, o fator replay está garantido, já que o game pode ser vivenciado de inúmeras maneiras. Explorar as realidades é importante para evoluir as estatísticas de seu personagens e liberar novas habilidades. Você ainda pode revisitar os universos para procurar por mais itens acabaram ficando para trás.

Requisitos

Requisitos de Remnant II Mínimos Recomendados Sistema Operacional Windows 10 Windows 10 Processador Intel Core i5 7600 / AMD Ryzen 5 2600 Intel i5 10600K / AMD R5 3600 Memória RAM 16 GB 16GB Placa de Vídeo GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 590 GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 Armazenamento 80 GB de espaço disponível 80 GB de espaço disponível

