Resident Evil 2 Remake supera Biohazard e é o jogo mais vendido da saga

A empresa revelou a lista completa com mais de 100 games considerados “Platinum”, ou seja, que venderam mais de 1 milhão de cópias. Vale lembrar ainda que Resident Evil 2 Remake saiu em 2019 para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC. Há também uma versão para Nintendo Switch, mas apenas disponível no Japão via Streaming.