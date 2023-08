Resultado da Mega-Sena 2618 é liberado; saiba ver online

O resultado do sorteio 2.618 da Mega-Sena foi divulgado neste sábado (5) através do canal da Caixa no YouTube. Os números do concurso que teve prêmio acumulado em R$ 60 milhões podem ser conferidos pelo site oficial da Caixa Econômica Federal, pelo celular ou PC. Até a última atualização desta matéria, a Caixa não divulgou se houve ganhadores. A seguir, saiba como ver o resultado do concurso 2.618 pela página oficial da Mega-Sena na Caixa e confirmar os números sorteados (06 -17 - 29 - 35 - 45 - 48).