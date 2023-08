Roblox tem jogo malicioso que pode banir e deletar conta de quem entrar

Alguns usuários de Roblox tiveram seus perfis banidos após entrarem no game "The Heist: Burglary", que foi supostamente por um hacker. O jogo continha um código malicioso que rendia uma punição automática para quem simplesmente acessasse o servidor, o que resultou em várias contas deletadas até a remoção da experiência pela produtora original.

Vale ressaltar que o responsável pelo golpe ainda pode desenvolver outros meios de continuar prejudicando outros usuários do Roblox, apesar de sua conta já ter sido suspensa. Até o momento, não há métodos eficazes para se precaver além de procurar por relatos de outros jogadores sobre cada criação.

Jogo malicioso de Roblox resultava em banimentos — Foto: Reprodução/Dexerto

O golpe foi descoberto primeiro pelo usuário CrazayGames, que postou em sua conta no Twitter um vídeo mostrando o que acontecia com as vítimas. Em poucos segundos dentro do game, o jogador recebeu uma mensagem de banimento e não conseguia mais voltar a nenhuma outra experiência de Roblox.

The Heist: Burglary continha textos envolvendo discurso de ódio, pornografia e termos ilegais em seu código, o que ativava a moderação automática do Roblox. Mesmo que o jogador entre e saia rapidamente do jogo, ainda era passível de banimento, já que o acesso fica registrado na plataforma. O autor, supostamente, usa o nome de “Miklook01”, mas também teve sua conta suspensa.

Não é a primeira vez que um ataque deste tipo acontece no Roblox. Algo similar aconteceu em julho de 2022 com o jogo Crosswoods. Depois que o game era carregado, uma tela vermelha fazia com que os jogadores fossem suspensos e com suas contas retidas. Por ora, o ideal é não jogar nenhuma experiência criada por Miklook ou suas variantes, além de sempre conferir comentários sobre o game nas redes antes de acessar.

Com informações de Dexerto

