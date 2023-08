Robô usa ChatGPT para ser seu novo piloto de avião; entenda

Com pouco mais de um metro e meio, o robô ainda conta com câmeras externas, que monitoram o status da aeronave, e câmeras internas, que o ajudam a gerenciar o painel de controle. Além disso, graças à IA, o Pibot pode compreender e memorizar manuais de pilotagem de emergência originalmente escritos para humanos e os acessa imediatamente em caso de algum problema durante o voo.

📝 ChatGPT is at capacity right now: o que isso significa? Veja no Fórum do TechTudo