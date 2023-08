Robôs usam IA para pintar unhas e fazer extensão de cílios; veja como funcionam

As tecnologias de inteligência artificial (IA) estão dominando diversos mercados e, com o setor de beleza, não é diferente. Hoje em dia, é possível encontrar robôs de IA que aplicam extensões nos cílios e pintam as unhas, por exemplo, simplificando tarefas que antes demandavam tempo e visitas aos salões. O uso dos robôs, no entanto, têm levantado uma série de questionamentos, principalmente em relação à possibilidade deles “roubarem” os empregos das pessoas que atuam na área.

Uma matéria publicada pelo portal CBSNews no começo de agosto trata de algumas dessas questões. Empresários ouvidos pelo portal afirmam que a proposta dos robôs não é retirar mão de obra do mercado, mas oferecer uma opção de serviço expresso para quem deseja um atendimento mais rápido. A matéria também explica como esse serviço funcionaria, e mostra como as tecnologias de IA podem ser usadas na indústria da beleza. A seguir, entenda como funcionam os “robôs-manicure” e de extensão de cílios.

Robô-manicure da Nimble Beauty usa IA para escanear e entender o formato, o tamanho e a curvatura da unha — Foto: Reprocução/Nimble Beauty

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Confira no Fórum do TechTudo

Ao portal, Renuka Apte, cofundadora da startup Clockwork, que atua na área de comercialização de robôs-manicure, contou que a ideia de criar a tecnologia surgiu depois que ela passou por experiências ruins ao tentar marcar o serviço no salão de beleza. À CBSNews, ela comparou o robô às máquinas de café de escritórios, afirmando que a proposta seria facilitar e simplificar o oferecimento desse serviço. Dessa forma, as pessoas poderiam pintar as unhas em escritórios corporativos e em lojas de varejo, por exemplo.

Seguindo essa mesma linha de pensamento, a Nimble Beauty, outra companhia que atua na área, passou a vender pequenos robôs-manicure para que as pessoas possam fazer a unha em casa sem muitas complicações. O robô também é baseado em inteligência artificial e, de acordo com Omri Moran, CEO da companhia, a IA é uma peça-chave no funcionamento da máquina.

O robô-manicure é baseado em IA e pode aprender sobre novos novos formatos de unha — Foto: Reprodução/Nimble Beauty

De acordo com ela, sem a IA, os robôs seriam apenas capazes de executar tarefas pré-definidas, o que limitaria sua utilidade. Por exemplo, se o sistema fosse programado para pintar unhas curtas, ele não seria capaz de pintar uma unha longa por completo. No entanto, com a IA, os robôs podem identificar o que é uma unha, uma cutícula e suas delimitações. Sendo assim, ele consegue pintar todos os tipos de unhas, incluindo as longas, pequenas, estreitas... Além disso, com a inteligência artificial, a máquina também é capaz de aprender sobre novos formatos de unhas e, com o uso do equipamento, o serviço pode ser adaptado e aprimorado cada vez mais.

Além dos robôs-manicure, outro serviço que usa inteligência artificial e tem chamado a atenção são os robôs que fazem extensão de cílios. Com braços robóticos e precisos, as máquinas, que são guiadas por um profissional humano, são capazes de posicionar delicadamente cada um dos cílios nos olhos dos clientes para deixá-los grandes e volumosos.

O robô de extensão de cílios é baseado em inteligência artificial — Foto: Reprodução/Popsugar

Macy Kate, colunista do portal de beleza Popsugar, testou o robô e contou um pouco sobre sua experiência com a máquina. Ela revelou que antes de deixar o robô fazer o serviço, foi atendida por uma especialista em extensão de cílios que a avaliou primeiro e limpou a região dos seus olhos. Depois, ela se deitou sobre a máquina e deixou o robô trabalhar. De acordo com ela, o serviço demorou de 30 a 40 minutos para ser concluído e, no final, a especialista passou mais alguns minutos com ela para checar se estava tudo certo.

Macy também contou que, quando falou para seus amigos que faria uma extensão de cílios com um robô, muitos deles ficaram preocupados se o procedimento seria perigoso. Ela, então, explicou que o robô usa tecnologias de inteligência artificial para se assegurar de que nenhum dano será causado.

Robôs x humanos

Apesar da proposta dos robôs ser a de oferecer um serviço mais rápido e simplificado, surgem debates sobre a possibilidade deles competirem o espaço de trabalho com os humanos e, eventualmente, acabarem substituindo a mão de obra de pessoas reais.

No entanto, Nate Harding, cofundador da LUUM, empresa que oferece o serviço de extensão de cílios, afirmou à CBSNews que os robôs podem apenas aumentar as capacidades humanas, e não substituí-las. Renuka Apte também concorda com essa afirmação; ao portal, ela revelou que o serviço feito pelos robôs-manicure não está “nem perto” da experiência completa e individualizada que uma especialista em unhas pode oferecer. “Isso é como dizer que uma máquina de venda automática deixaria um chef desempregado”, opinou.

Com informações de CBSNews, Popsugar e Interesting Engineering

🎥 Conheça o Bard, "ChatGPT do Google" lançado no Brasil; veja como usar agora