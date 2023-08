Robôs invadem servidores de CS:GO e impedem acesso de jogadores; entenda

Players da cidade de Tóquio, no Japão, estão impossibilitados de jogar o modo Retake do Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) desde que o servidor do jogo foi invadido por robôs, em julho. A notícia veio a público no início de agosto, depois que o usuário Japesthetank fez um desabafo em um fórum no Reddit relatando o ocorrido. De acordo com ele, mesmo sabendo do problema, a Valve não tem feito nada para corrigi-lo. Nas linhas abaixo, entenda a polêmica.