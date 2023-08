Saints Row e Black Desert são os jogos grátis da PS Plus de setembro

Saints Row , Black Desert - Traveler Edition e Generation Zero serão os jogos grátis do PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ) para assinantes da PS Plus em todos os níveis no mês de setembro. Segundo anúncio no Blog PlayStation nesta quarta-feira (30), o serviço também terá um aumento de preço de cerca de 40% em pacotes anuais a partir deste mês.

Em relação aos games grátis, eles ficarão disponíveis a partir da primeira terça-feira do mês no dia 5 de setembro e permanecerão no serviço até o dia 2 de outubro. Vale mencionar que jogadores têm até o dia 4 de setembro para baixar os jogos de agosto: PGA Tour 2K23, Dreams e Death's Door. Confira mais detalhes sobre os jogos da PS Plus de setembro e sobre o aumento de preço da assinatura.

Saints Row reimagina a origem da gangue dos Saints em um novo game de tiro em terceira pessoa e mundo aberto — Foto: Divulgação/Deep Silver

👉 PS Plus: como funciona o download de jogos grátis? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo.

Saints Row | PS5, PS4

Saints Row é um reboot da clássica série de mundo aberto, lançado em agosto de 2022 pela Volition e Deep Silver, que reimagina a origem dos Saints na cidade fictícia de Santo Ileso. Jogadores poderão criar seu próprio personagem para se tornar o chefe dos Saints e, ao lado de personagens como Neenah, Kevin e Eli, enfrentar as gangues do mundo do crime como Los Panteros, os Idols e a Marshall.

O jogo oferece uma gameplay sandbox com tiroteios em terceira pessoa e várias formas de realizar missões, além de contar com suporte a multiplayer cooperativo no qual jogadores podem entrar e sair das partidas a qualquer momento.

Black Desert é um MMORPG de mundo aberto que dá muitas possibilidades aos jogadores e a Traveler Edition oferece itens extras para aproveitar sua aventura — Foto: Reprodução/Steam

Black Desert - Traveler Edition | PS4

Black Desert é um MMORPG de mundo aberto que se passa em um mundo de tensão e guerra pelas preciosas Pedras Negras, abundantes no Deserto Negro na fronteira entre os reinos de Calpheon e Valência. Jogadores podem caçar grandes criaturas, enfrentar outros usuários em guerras PvP (Jogador vs. Jogador) e se especializar em diversas habilidades como pescaria, comércio, alquimia, gastronomia e mais.

A Traveler Edition traz extras como um Value Pack de 15 dias, uma caixa com 1 pérolas, 1 Urso Polar, um Emblema de Cavalo Tier 7: Cavalo Branco (Feminino) 1, uma Flauta do Treinador por 30 dias e mais. Usuários que já possuíam outra versão do game poderão baixar o Traveler Item Pack com esses itens.

Em Generation Zero jogadores precisam enfrentar máquinas ao usar táticas de guerrilha, sozinhos ou em multiplayer — Foto: Reprodução/Steam

Generation Zero | PS4

Generation Zero é um FPS de mundo aberto e sobrevivência que se passa nos anos 80 em Ostertorn, na Suécia. Jogadores assumem o papel de um adolescente que, ao retornar de uma viagem em uma ilha, descobre seu lar invadido por máquinas assassinas. Agora ele terá que enfrentá-las utilizando táticas de guerrilhas, seja sozinho ou em grupo com até quatro jogadores, enquanto tenta descobrir o mistério por trás dessas máquinas.

Aumento de 40% no preço da PS Plus anual

O serviço por assinatura da Sony, utilizado para jogar multiplayer online e ter acesso a games "grátis" mensalmente, terá um aumento de preço de cerca de 40% em sua versão anual a partir do dia 6 de setembro. Para usuários que já assinaram um ano com renovação automática, o novo valor só passará a valer para renovações feitas após o dia 6 de novembro. Os novos preços são de R$ 278,90 por 12 meses do pacote Essencial, R$ 475,90 para 12 meses para PS Plus Extra e R$ 538,90 para 12 meses da PS Plus Deluxe.