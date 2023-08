Samba de Amigo Party Central: veja gameplay e músicas do jogo rítmico do Switch

Samba de Amigo : Party Central traz de volta o simpático macaquinho da Sega para um novo game repleto de ritmo e controles de movimento no Nintendo Switch . No papel de Amigo, os jogadores tentarão trazer a música de volta ao mundo em um inédito modo história. Além dele, o novo título conta com multiplayer cooperativo e competitivo local para duas pessoas, quatro pessoas online, e até um modo para medir a compatibilidade amorosa com um parceiro.

O jogo, que oferece uma setlist com 40 músicas, já está disponível para Nintendo Switch por R$ 199,95 em sua edição padrão e por R$ 249,95 na edição Digital Deluxe com extras. Confira, a seguir, mais informações sobre Samba de Amigo: Party Central.

Samba de Amigo: Party Central: conheça mais sobre o game que traz o simpático macaquinho Amigo para sacudir suas maracas no Nintendo Switch; jogo foi lançado na última terça-feira — Foto: Reprodução/Nintendo

A franquia Samba de Amigo foi originalmente lançada no Sega Dreamcast em 1999 e acompanhava grandes controles de movimento em formato de maracas. Com o passar dos anos, o game ganhou novas versões, como no Nintendo Wii, no qual aproveitava os controles nativos do videogame.

A jogabilidade rítmica de Samba de Amigo conta com seis anéis ao redor do jogador e círculos que são enviados na direção desses anéis. Assim, o usuário precisa acertar o timing e sacudir o controle na direção daquele anel para realizar a nota musical correta. Em relação a acessibilidade, também é possível jogar o game com botões.

Samba de Amigo: Party Central presta homenagem a elementos clássicos do game original do Dreamcast — Foto: Reprodução/Nintendo

Ocasionalmente, o jogo altera um pouco sua gameplay, como mostrando setas que o jogador deve seguir com os controles ou mostrando poses que devem ser copiadas para ganhar pontos de bônus. Especificamente em Party Central, há pequenos minigames que entram no meio das músicas e exigem que usuários reajam rapidamente, como "High-Fives", "Crazy Dash", "Home Run" e "Pose Rush". Em "High-Fives", por exemplo, várias pessoas aparecem na tela em uma pose de "toca aqui".

Quanto melhor a performance do usuário, mais agitados ficam os cenários ao seu redor. Ao finalizar as músicas, o jogador recebe moedas que podem ser usadas para comprar itens de personalização para Amigo, como roupas, acessórios, maracas e sons. A partir dessa jogabilidade base, o game oferece uma série de modos diferentes. Confira os principais a seguir.

StreamiGo!

StreamiGo! é o primeiro modo história da série Samba de Amigo, uma modalidade simples, mas que oferece alguma diversão para jogar sozinho. Neste modo, Amigo se torna um influencer digital e precisa disputar contra outras personalidades online em missões para ganhar seguidores e subir de nível enquanto traz de volta a música ao mundo com suas lendárias maracas.

Party for Two

O modo Party for Two traz diversas opções para jogar com um amigo em multiplayer competitivo ou cooperativo para 2 pessoas locais. Há o "Rhythm Game" tradicional, a disputa "Show Down", "Love Checker" e "Mini Rhythm Games". Show Down é como uma partida tradicional, mas com uma punição para o jogador que perde, na qual ele precisa jogar um minigame. Já Mini Rhythm Games, traz os mesmos jogos que aparecem ocasionalmente durante as partidas, mas de forma mais competitiva.

Love Checker

Love Checker é um modo que mede a compatibilidade romântica entre os dois jogadores. A sincronia dos jogadores é julgada conforme o desempenho de ambos na música e também as poses feitas durante a gameplay, que exigem interação entre os dois usuários.

Samba de Amigo: Party Central traz o curioso modo Love Checker que mede sua compatibilidade com um parceiro pela performance na música — Foto: Reprodução/Nintendo

Online Play

Online Play permite jogar com amigos através da internet com duas a quatro pessoas. Um problema, no entanto, é que o jogador não vê os outros competidores durante sua performance e apenas é medido o placar entre eles. Assim, não há interatividade entre os usuários e a tarefa de manter o ritmo se torna mais difícil.

World Party

World Party é um modo exclusivamente online, que coloca usuários para enfrentar 20 jogadores em uma espécie de "Battle Royale". A disputa se estende por três fases, nas quais os participantes com os piores placares são eliminados até chegar a um vencedor.

Durante as partidas, há também itens que podem melhorar sua performance ou atrapalhar os outros players. O game tenta preencher todas as posições com pessoas reais, porém, se não for possível, ele utiliza bots para completar o número de participantes.

No modo World Party de Samba de Amigo: Party Central até 20 jogadores podem se enfrentar em uma espécie de "Battle Royale" com 3 fases — Foto: Reprodução/Nintendo

Edição Padrão, Digital Deluxe e DLCs

Samba de Amigo: Party Central é vendido em duas versões. Uma edição padrão por R$ 199,95, que inclui 40 músicas, e uma edição Digital Deluxe por R$ 249,95, junto de Sonic the Hedgehog Music Pack. O conjunto traz músicas da franquia do ouriço azul, roupas de Sonic e Tails para Amigo e um futuro DLC Sega Music Pack, que será lançado no dia 27 de setembro.

Também está disponível para comprar separadamente o DLC Japan Music Pack, com músicas japonesas, além de estar anunciado para 27 de setembro um pacote de músicas coreanas K-Pop, cujas canções ainda não foram reveladas. O jogo deverá receber ainda mais 4 pacotes de músicas até o mês de novembro.

Versões para iPhone e realidade virtual

Samba de Amigo: Party Central também ganhou uma versão de celulares iPhone (iOS) para jogar na tela de toque. O game está disponível pelo serviço de assinatura Apple Arcade, da Apple, e chama-se apenas "Samba de Amigo". Uma edição em realidade virtual também está planejada para os visores RV Meta Quest 2 e Meta Quest Pro no final de 2023, ainda sem uma data definida.

Samba de Amigo: Party Central também está disponível para iPhone (iOS) pelo Apple Arcade, apenas como "Samba de Amigo" — Foto: Reprodução/Apple

Lista de músicas

Azukita - Steve Aoki e Play-N-Skillz feat. Daddy Yankee e Elvis Crespo

Bang Bang - Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj

Bom Bom - Sam and the Womp

Break Free - Ariana Grande feat. Zedd

Celebrate - Pitbull

Centerfold - The J. Geils Band

Chosen Mask - Sega

The Cup of Life (La Copa de la Vida) - Ricky Martin

Escape from the City - Sonic Adventure 2

Fist Bump - Sonic Forces

Fugue in G minor - Cover

Get Busy - Soolja

Good Feeling - Flo Rida

Good Time - Owl City e Carly Rae Jepsen

I Love It - Icona Pop feat. Charli XCX

I Really Like You - Carly Rae Jepsen

I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended) - Gloria Gaynor

I Won't Let You Down - OK Go

Just Dance - Lady Gaga feat. Colby O'Donis

Karma Chameleon - Culture Club

La Bamba - Cover

Let You Go - Diplo e TSHA feat. Kareem Lomax

Let's Find It and Shake It - Sega

Macarena - Cover

Make Way - Aloe Blacc

Move Your Feet - Junior Senior

Moves like Jagger - Maroon 5 feat. Christina Aguilera

Pa'lla - Max Pizzolante

Panama - Matteo

Payback - Cheat Codes feat. Icona Pop

Plastic Hearts - Miley Cyrus

Pompeii - Bastille

Runaway (U & I) - Galantis

Scent of Your Sweet Love - Sega

Sucker - Jonas Brothers

Tik Tok - Kesha

Vamos a Carnaval - Sega

XS - Rina Sawayama

You & Me - Marshmello

You Give Love a Bad Name - Bon Jovi

Sonic the Hedgehog Music Pack - 29 de agosto

Open Your Heart - Sonic Adventure DX

Reach For the Stars (Re-Colors) - Sonic Colors Ultimate

I'm Here - Sonic Frontiers

Japan Music Pack - 29 de agosto

Kaikai Kitan - Eve

Matsuken Samba II - Ken Matsudaira

King - Hatsune Miku

Sega Music Pack - 27 de setembro

Baka Mitai (Taxi Driver Edition) - Ryu Ga Gotoku Studio (Yakuza)

Go Go Cheer Girl! - Space Channel 5 Part 2 HD

Rhythm Thief Theme - Rhythm Thief and The Emperor’s Treasure

