Samsung lança Odyssey OLED G9, monitor gamer de 49 polegadas; veja preço

A Samsung anunciou, na terça-feira (15), o lançamento do monitor gamer Odyssey OLED G9 no Brasil. A nova tela curva super ultrawide de 49 polegadas combina a tecnologia OLED com os exclusivos pontos quânticos da marca, o que promete proporcionar contraste mais definido e cores mais realistas. O monitor ainda se destaca pela presença da resolução DQHD (5.120 x 1.440 pixels), equivalente a 1.7x mais pixels do que modelos tradicionais Full HD. Com preço promocional até o dia 10 de setembro, o novo display pode ser comprado por cifras que partem de R$ 11.999 .

A qualidade de imagem do Odyssey OLED G9 é um dos grandes destaques do novo monitor da Samsung. As tecnologias implementadas na tela prometem mais brilho às imagens e também um tempo de resposta de 0,03 ms, evitando o efeito ghosting em jogos de alta velocidade. A taxa de atualização do display pode chegar a até 240 Hz, o que garante maior fluidez na jogatina.

Odyssey OLED G9 é o mais novo monitor gamer curvo da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Prometendo alto nível de imersão aos jogadores, o Odyssey OLED G9 tem tamanho equivalente ao de dois monitores de 27" lado a lado, com curvatura de até 1800R. Quanto à imagem, o produto conta com as tecnologias HDR e True Black 400, que prometem gerar um preto mais definido e sem vazamento de luz. Já a proporção de 32:9 garante nitidez ao que é exibido. Além disso, o recurso AMD FreeSync Premium Pro promete imagens estáveis e sem quebras mesmo em jogos pesados e dinâmicos.

Com a função Picture-in-Picture, o monitor da Samsung permite, ainda, a visualização de mais de um conteúdo ao mesmo tempo. Assim, é possível jogar em modo multiplayer ou realizar tarefas distintas simultaneamente no Odyssey OLED G9. A tecnologia implementada no aparelho também permite conectar um segundo dispositivo para abrir um chat ou acessar dicas de jogos, por exemplo.

Odyssey OLED G9 permite jogar de modo multiplayer no mesmo aparelho — Foto: Divulgação/Samsung

Para o design do monitor, a Samsung aposta em um visual sóbrio, com acabamentos metálicos e espessura de 4,5 mm. Além disso, com as caixas de som embutidas no dispositivo é possível manter o visual do setup mais minimalista, sem a adição de novos hardwares externos para reprodução de som. Para garantir mais conforto durante a jogatina, também é possível inclinar e ajustar a altura do Odyssey OLED G9 conforme a necessidade do usuário.

Complementando a imersão proposta pelo aparelho, o display conta com sistema de iluminação traseiro que pode reproduzir as cores exibidas na tela ou criar diversos cenários de iluminação para o ambiente. Quanto às conexões, o dispositivo conta com portas HDMI 2.1, Micro HDMI, Display Port 1.4 e USB Hub para facilitar a conexão com fontes de vídeos externas.

Os consumidores que adquirirem o novo Odyssey OLED G9 pelo site da Samsung durante o período de lançamento, que ocorre até o dia 10 de setembro de 2023, ainda levam gratuitamente um Galaxy Tab S6 Lite. As informações completas sobre a promoção estão disponíveis no site da fabricante.

