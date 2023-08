Série de Percy Jackson ganha teaser e data de lançamento; confira elenco

A série live-action de Percy Jackson e os Olimpianos ganhou data de lançamento no Disney+ . A partir de 20 de dezembro, será possível assistir aos episódios semanais da adaptação. A novidade foi anunciada pelo próprio streaming em suas redes sociais nesta sexta-feira (18), acompanhada do primeiro teaser. Baseado na saga literária homônima de Rick Riordan, publicada no Brasil pela editora Intrínseca, o programa de TV terá Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri no elenco principal.

No vídeo, é possível ver Percy no elevador no Olímpo, enquanto a voz de sua mãe diz: "as histórias que eu conto para você sobre deuses gregos e monstros são reais". Imagens de criaturas em ação, do Deus Ares e ambientações no que parece o Acampamento Meio-Sangue podem ser vistas. Confira abaixo mais detalhes da nova série do Disney+.

Leah Jeffries interpretará Annabeth, enquanto que Walker Scobell será Percy e Aryan Simhadri dará vida à Grover na série de Percy Jackson — Foto: Divulgação/Disney+

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Confira o teaser da série Percy Jackson e os Olimpianos

A história da primeira temporada

A primeira temporada de Percy Jackson adapta o primeiro livro da saga literária. Na história, o adolescente de 12 anos é enviado ao acampamento Meio-Sangue após descobrir que é um semideus. Filho de Poseidon, o Deus do Mar na mitologia grega, ele vai se juntar a outros semideuses, para aprender a desenvolver melhor seus poderes e habilidades especiais.

Na escola, Percy faz amizade com o sátiro Grover e com Annabeth, semideusa filha de Atena, a deusa da sabedoria. Entretanto, problemas começam a surgir quando Zeus, Deus do Céu e senhor do deuses, acusa Percy de ter roubado seu raio. O adolescente buscará o artefato roubado em todo o Estados Unidos, junto da ajuda de seus amigos e até mesmo alguns inimigos inimagináveis.

Vale lembrar que, com um total de cinco livros publicados entre os anos de 2005 até 2009, Percy Jackson e os Olimpianos ainda tem uma saga complementar, chamada "Os Heróis do Olimpo", que também contém cinco livros, e que serve de sequência para a história. Além disso, foi anunciado na última terça-feira (15) um sexto livro da série clássica, "O Cálice dos Deuses", que será lançado no dia 26 de setembro.

Conheça o elenco da adaptação

Estrelado por Walker Scobell (O Projeto Adam) no papel do personagem-título e Leah Sava Jeffries (A Fera) interpretando Annabeth, o elenco da série Percy Jackson e os Olimpianos ainda reúne nomes como Aryan Simhadri (Spin) vivendo Grove, Virginia Kull (Big Little Lies) dando vida à Sally Jackson, Glynn Turman (A Voz Suprema do Blues) no papel de Quíron e Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) como Dioniso.

Além disso, juntam-se também ao time de atuação Megan Mulally (Will & Grace), Timm Sharp (Rainbow Time), Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Jay Duplass (The Chair) e Timothy Omundson (Criminal Minds).

Assista: conheça tudo sobre o Amazon Prime Video