Shadow Gambit: gameplay e requisitos do game do estúdio de Shadow Tactics

Shadow Gambit: The Cursed Crew se passa em uma realidade alternativa da Época de Ouro da Pirataria. O jogo apresenta uma tripulação amaldiçoada a bordo do barco Red Marley, um navio fantasma de alma própria que busca auxiliar os piratas durante as missões, já que a embarcação tem o poder de controlar o tempo e corrigir certos erros cometidos na fase.

Em Shadow Gambit: The Cursed Crew, os usuários precisam posicionar suas forças com estratégia para eliminar inimigos sem que sua presença seja detectada. Cada personagem da tripulação tem habilidades especiais que ajudam a abrir caminho de várias maneiras, como se as fases fossem quebra-cabeças a serem resolvidos. Se durante a ação algo der errado, o poder do Red Marley permite voltar no tempo alguns instantes para tentar novamente. Sua gameplay é parecida com a de jogos anteriores do estúdio Mimimi Games, como Shadow Tactics: Blades of the Shogun e Desperados 3.