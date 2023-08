Show do Alok em Copacabana gera memes nas redes sociais; veja os melhores

O show do DJ Alok na praia de Copacabana acontecerá neste sábado (26), a partir das 20h, para comemorar os 100 anos do hotel Copacabana Palace. O evento gratuito, chamado de "Show do Século" também marca o aniversário do artista, que completa 32 anos. Mesmo com chuva, a expectativa é de que o show — que terá transmissão ao vivo — atraia um milhão de pessoas. No X (antigo Twitter) já é possível encontrar memes publicados por usuários. Entre os comentários, o formato de pirâmide do palco e a previsão do tempo estão entre os principais assuntos.