Show do Paul McCartney em SP: como comprar ingressos para data extra

Para comprar ingressos do show extra de Paul McCartney em pré-venda, é preciso ser correntista do Banco de Brasília (BRB). Os clientes do banco poderão adquirir os bilhetes nesta terça-feira (15) a partir de 14h pela seção da Got Back Tour 2023 no site do Eventim. Basta acessar "https://www.eventim.com.br/artist/paul-mccartney" e clicar no botão "CLIENTES DO BANCO BRB".