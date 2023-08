Show do Restart 2023 em São Paulo: veja preços e como comprar ingressos

Os ingressos para o show do Restart de 2023 em São Paulo começam a ser vendidos nesta sexta-feira (4). A banda retorna aos palcos depois de um hiato de oito anos com a turnê "Pra você lembrar" que, segundo os integrantes, trata-se da despedida do grupo. A apresentação acontece em 7 de outubro no Espaço Unimed, na capital do estado. Além de SP, o Restart vai fazer show em Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre ainda em 2023; Belo Horizonte, Salvador, Recife e Brasília vão receber a banda no ano que vem. A seguir, confira os tipos e preços dos ingressos e saiba comprar tíquetes para a "Pra Você Lembrar Tour".