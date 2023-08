Simulamos Brasil x Jamaica no FIFA 23; veja resultado e lances do jogo

Brasil e Jamaica medem forças no terceiro e decisivo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, competição inteiramente licenciada no FIFA 23. As jogadoras entram em campo nesta terça-feira (2) às 7h da manhã, horário de Brasília, e precisam vencer para conquistar a vaga nas oitavas de final da competição. Vale lembrar que essa é a última partida da Seleção Brasileira na fase de grupos e disputa direta para ver quem avança. Na última rodada, as comandadas de Pia Sundhage perderam para a França por 2 a 1 na rodada anterior, o que as deixou com apenas três pontos no Grupo F. As jamaicanas, por sua vez, somam quatro pontos e precisam apenas de um empate para garantir a classificação.