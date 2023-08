Skins de Tartarugas Ninja em SF6 são tão caras que fãs criam versão pirata

Street Fighter 6 recebeu no dia 8 de agosto conteúdos das Tartarugas Ninja para acompanhar o lançamento da nova animação "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante". Porém, o alto preço das skins não agradaram os usuários, que decidiram criar suas próprias versões dos personagens. Ao calcular o preço de todos os itens dos heróis de casco, o valor custaria quase R$ 500 na moeda virtual Fighter Coin para obtê-los, um valor mais alto que o próprio jogo. Street Fighter 6 está disponível no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam) por preços entre R$ 279,50 e R$ 249.