Sophie Charlotte em filme da Netflix? Conheça The Killer, de David Fincher

O filme The Killer , o mais novo trabalho do diretor David Fincher (Clube da Luta), ganhou nesta segunda-feira (28) o primeiro pôster oficial pela Netflix . Além de ver o ator Michael Fassbender, que dá vida ao personagem-título, brasileiros ficaram surpresos com a presença da atriz brasileira Sophie Charlotte no elenco.

Com roteiro assinado por Andrew Kevin Walker, a produção americana terá quase duas horas de duração e seguirá dentro do gênero de suspense noir e ação psicológica. O longa é uma adaptação da graphic novel francesa homônima do autor Alexis Nolent e do artista Luc Jacamon. A seguir, confira todas as informações já divulgadas sobre The Killer.

The Killer: longa de suspense será estrelado por Michael Fassbender — Foto: Divulgação/Netflix

Qual é a história do filme?

O suspense noir segue um homem solitário e frio (Michael Fassbender) que atua como um assassino de aluguel livre de escrúpulos ou arrependimentos. No entanto, após quase morrer durante uma missão por conta de um erro com consequências desastrosas, o protagonista inesperadamente começa a desenvolver consciência de seus atos enquanto vai concluindo as "encomendas" de seus clientes. É no meio dessa crise psicológica que o personagem terá de enfrentar seu último chefe em uma verdadeira caçada internacional.

Data de lançamento

Como foi anunciado na postagem oficial da Netflix, o longa The Killer chegará ao catálogo da plataforma no dia 10 de novembro em todo o mundo. No entanto, antes de desembarcar no streaming, o longa-metragem estreia no 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza e, em seguida, terá uma breve exibição em alguns cinemas selecionados a partir de 27 de outubro.

Outros nomes do elenco

Além de Michael Fassbender (Assassin's Creed) no papel do personagem-título, outros nomes que integram o vasto elenco de The Killer incluem Tilda Swinton (Era uma Vez um Gênio), a atriz brasileira Sophie Charlotte (Todas as Flores), Monique Ganderton (Vingadores: Guerra Infinita), Kerry O'Malley (Annabelle 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Sala Baker (O Senhor dos Anéis: As Duas Torres) e Emiliano Pernía (Pickpockets).

A atriz Sophie Charlotte interpretou a jovem Maíra em Todas as Flores, sucesso do Globoplay — Foto: Divulgação/Globoplay

O que esperar?

Aguardado pelo público, o mais novo longa do cineasta David Fincher já coleciona altas expectativas, principalmente por conta de seu elenco de peso. A divulgação do longa feita pela Netflix já o caracteriza como um grande sucesso de bilheteria, descrevendo-o como "um filme noir brutal, sangrento e estiloso". As filmagens do thriller ocorreram em novembro de 2021 em Paris, Nova Orleans, República Dominicana e Illinois.

Scott Stuber, o executivo de cinema da Netflix, elogiou o trabalho de Fincher em um comunicado oficial. Segundo ele, este "é um grande filme muito divertido nas mãos de um dos melhores cineastas e de alguém com quem temos muita sorte de ter um relacionamento".

