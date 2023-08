Sorriso Real vai ter segunda temporada? Veja o que se sabe

Sorriso Real (King The Land, em inglês) é um dos doramas de sucesso disponíveis no catálogo da Netflix . Seu último episódio chegou à plataforma no último domingo (6). Desde então, fãs da série querem saber se a produção será renovada para a segunda temporada, já que o título bateu grandes números na plataforma. Além de permanecer no Top 10 Global, alcançando o primeiro lugar em países como o Brasil, o K-drama foi assistido por cerca de 70 milhões de horas desde a sua estreia, ainda em julho.

Entretanto, apesar do grande número de fãs, a Netflix apenas transmite o dorama, que é originalmente exibido pela emissora sul-coreana TVING — o que pode dificultar as teorias sobre a renovação. Sorriso Perfeito é uma criação de Cheon Sung-il e tem dois idols de K-pop como protagonistas: Lim Yoon-A, do Girl’s Generation, e Lee Jun Ho, do 2PM, como Sa-rang e Won, respectivamente. Veja, a seguir, se Sorriso Real deve ser renovada para 2ª temporada.

Yoon-A e Jun Ho são protagonistas do K-drama Sorriso Real, que se tornou um sucesso da Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

Sorriso Real será renovada para a segunda temporada?

Se Sorriso Real seguir a regra da grande maioria dos doramas, provavelmente não será renovado para a segunda temporada. Isso porque a estrutura da série tem o mesmo padrão de outros títulos: 16 episódios, com cerca de uma hora de duração, e enredo fechado, com final sem muitas aberturas para uma continuação. Além disso, a emissora TVING é conhecida por sucessos de uma só temporada, como Tudo Bem Não Ser Normal e Hotel Del Luna, ambos disponíveis também na Netflix.

Por outro lado, é importante lembrar que há exceções. Uma Advogada Extraordinária e Sweet Home ganharam confirmação de novas temporadas, justamente pelo sucesso que fizeram. Dessa forma, fãs de Sorriso Real aguardam na expectativa. Até agora, não há como saber, com certeza, o que acontecerá com o dorama.

Enquanto alguns veículos apostam na renovação, outros portais afirmam que parece que o K-drama realmente chegou ao fim. O jornalista Nathan Sartain, do Ready Steady Cut, relembrou polêmicas do sétimo e oitavo episódio da série, que retratam um personagem árabe de forma estereotipada. A ação foi criticada por muitos nas redes sociais e abaixou as avaliações do título em sites agregadores, que já estavam abaixo da média. Atualmente, Sorriso Real está apenas com 3,2 pontos no IMDb e tem aprovação somente de 19% do público no Rotten Tomatoes.

Sorriso Real chegou ao Top 10 Global de séries na Netflix — Foto: Reprodução/TVING

Enredo de Sorriso Real

Sorriso Real conta a história de Goo Won, interpretado por Lee Jun-Ho (Just Between Lovers). O rapaz é herdeiro do conglomerado King, que reúne empresas aéreas, shoppings e um importante hotel na Coreia do Sul. Também conhecemos Cheon Sa-rang, de Im Yoon-A (You Are My Destiny), uma jovem que, desde criança, sonha em trabalhar no Hotel King. Rapidamente, ela se torna a funcionária do ano, conhecida pelo sorriso honesto. Won, porém, é contra este comportamento dos empregados e insiste que sorrir o tempo todo é um ato de falsidade.

Aos poucos, os dois vão se conhecendo e percebem que têm mais coisas em comum do que achavam. Além da história de amor, Goo Won trava uma luta com sua irmã, uma vez que ambos desejam herdar a empresa do pai. Porém, o rapaz tem uma visão mais humana, com foco no bem-estar dos funcionários, diferente da herdeira mais velha.

Nas redes sociais, os personagens principais foram elogiados pelo carisma e a química entre o casal foi mencionada em diversas críticas na web. Ahn Se-ha (Detetive Zumbi), Go Won-hee (Love to Hate You) e Kim Ga-eun (Porque Está é Minha Primeira Vida) também estão no elenco, como Noh Sang-sik, Oh Pyung-hwa e Kang Da-eul, melhores amigos dos protagonistas.

Assista ao trailer de Sorriso Real

