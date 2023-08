Streamer Kai Cenat promete PS5 grátis, cria caos e acaba preso nos EUA

👉 Quais os melhores jogos de estratégia e RPG? Opine no Fórum do TechTudo

Tudo começou na quarta-feira (2), quando Kai Cenat anunciou na Twitch que distribuiria, de graça, 300 PlayStation 5 a seus fãs. Na sexta-feira, dia em que o evento estava marcado, o vídeo já tinha mais de 2 milhões de visualizações. Antes mesmo da hora marcada, boa parte do público já estava presente, ansiosamente aguardando o doador.

Relatos publicados em vídeos e em redes sociais informam que as pessoas se empilhavam em cima de carros, terraços dos prédios ao redor e lotavam entradas de estações de metrô nas proximidades. A polícia foi acionada para organizar e controlar a multidão, mas os participantes supostamente jogavam garrafas e outros itens contra as autoridades, segundo a BBC.

A polícia de Nova York declarou mobilização de “nível quatro” – o que significa que, pelo menos, mil oficiais foram deslocados para atender a demanda. O próprio Cenat, quando chegou ao local, transmitiu diversas cenas ao vivo para seu público que acompanhava de longe. Ele chegou a comentar que as autoridades jogavam gás de pimenta contra os participantes.

Além de Kai Cenat, o evento contou com a co-organização de Fanum, também streamer e morador de Nova York, com mais de 360 mil inscritos. Não há confirmação de que Fanum teria sido detido com Cenat e nem detalhes a respeito da liberação de Cenat, após a detenção inicial.