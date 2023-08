Street Fighter 6: streamer usa mod de nudez em luta e pausa campeonato

O canal Corner2Corner realiza, regularmente às segundas-feiras, seus torneios europeus de Street Fighter 6 com diversos jogadores. O caso aconteceu durante o segundo round de uma luta entre os competidores Lensta, com Kimberly, e Packz, com Chun-Li. O primeiro round foi realizado normalmente, mas, no segundo, Chun-Li apareceu sem roupa.

A modificação em questão teria sido esquecida pelo anfitrião do torneio e provavelmente altera uma das roupas alternativas de Chun-Li para uma versão nua da personagem. Apesar de o stream e o clipe do ocorrido terem sido removidos pela Twitch, por enquanto, o canal Corner2Corner segue ativo. O perfil pode receber uma punição mais branda por ter sido uma exposição acidental, porém, no passado, a Twitch já tirou canais do ar por casos semelhantes. O clipe também tem rodado as redes sociais como Twitter , após ter sido compartilhado sem censura pelo YouTuber Nicholas DeOrio.

O debate sobre hiperssexualização e objetificação das personagens femininas no mundo dos games se estende por vários anos. Em 1996, as empresas se depararam com a questão de modificações, que criaram versões nuas de personagens como Lara Croft no primeiro Tomb Raider para PC. Atualmente, o mercado de jogos conta com maior representação de heroínas não sexualizadas e realistas, como Ellie em The Last of Us 2, Aloy em Horizon: Forbidden West, Kait Diaz em Gears 5 e a própria Lara Croft em Rise of the Tomb Raider.