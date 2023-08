Super Bomberman R2 tem parceria com Fall Guys, novo modo e mais; testamos

Super Bomberman R2 é um novo jogo da Konami que celebra os 40 anos de lançamento do game. O personagem principal continua na missão clássica de atravessar labirintos destruindo obstáculos com bombas, mas agora os jogadores podem desfrutar do modo Castle, com times que atuam na defesa e ataque. A Konami também divulgou uma parceria com Fall Guys , da Mediatonic, que vai permitir a adição do personagem Bean Bomber na lista de opções do jogo Battle Royale. O TechTudo foi convidado pela empresa japonesa para testar a novidade no evento de lançamento em Nova York. A seguir, confira mais detalhes sobre.

Super Bomberman será lançado em setembro com novo modo Castle e Stage Edition — Foto: Divulgação/Konami

O modo Castle é uma das grandes apostas da Konami na nova versão do Bomberman. Nesse modelo de batalha, é possível fazer partidas online com até 15 jogadores divididos entre times de ataque e defesa. Os defensores têm ajuda dos Ellons, novos personagens do game, e precisam usar truques e armadilhas para frear o ataque. Ambos precisam coletar baús de tesouro para vencer.

Modo Castle é uma novidade da Konami no game Super Bomberman R2 — Foto: Divulgação/Konami

Na demo que pudemos testar, fica claro que Bomberman é o tipo de game divertido que você joga sem ver o tempo passar. É bastante dinâmico, principalmente nas batalhas com outros jogadores em que há um tempo limite para vencer. O modo de defesa e ataque também garante novidades sem perder a essência do jogo e dá um gostinho a mais de estratégia para quem sente falta desse tipo de característica no game.

Outra novidade interessante do game é o Stage Editor em que os usuários podem criar seus próprios mapas de jogo e compartilhar online. Outros jogadores poderão testar o mesmo modelo no modo Castelo de batalha. A ideia é que as possibilidades sejam mesmo infinitas, com os próprios gamers colaborando para novidades no produto.

Stage Editor do Super Bomberman R2 permite criar novos mapas de batalha do game e compartilhar online — Foto: Divulgação/Konami

“É muito importante para nós oferecermos características que já são familiares paras os fãs, sem deixar de lado novidades, com dois modos de jogo completamente novos que as pessoas podem experimentar. O modo Castle tem toda uma questão de defesa e ataque que é inédita e o Stage complementa isso muito bem, porque é capaz de conectar toda a comunidade que adora o jogo”, destaca Christian Spears, Gerente de Marca da Konami.

Entre as demais opções do jogo há a possibilidade de duelar com 64 jogadores até que apenas um sobreviva. Já no “Grand Prix”, os jogadores se dividem em duas equipes e competem para ganhar pontos. A equipe com o maior total de pontos após as duas rodadas de batalha vence. Por fim, há o modo Standart, clássico do Super Bomberman R 1 e Super Bomberman online.

O game estará disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Série X|S, Xbox One , Steam e Nintendo Switch para $ 49,99, R$ 250 na cotação atual. O lançamento físico será no dia 12 de setembro e o digital está marcado para 13 de setembro.

*A jornalista viajou a convite da Konami

