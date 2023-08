Super Mario Bros. Wonder: veja todos os detalhes apresentados no Direct

O Super Mario Bros. Wonder Direct foi realizado nesta quinta-feira (31) e trouxe uma série de novidades. A transmissão ao vivo, dedicada exclusivamente ao novo grande lançamento da franquia Super Mario, durou cerca de 15 minutos e apresentou detalhes como história, mecânicas inéditas e todo o conteúdo que os jogadores poderão aproveitar a partir do dia 20 de outubro, seja offline ou online. Confira, a seguir, tudo o que foi mostrado pela Nintendo no Super Mario Bros. Wonder Direct.

— Foto: Divulgação/Nintendo

História de Super Mario Bros. Wonder

A trama de Super Mario Bros. Wonder se passa no Flower Kingdom, uma terra não tão distante do já conhecido Mushroom Kingdom. Mario e sua turma foram convidados para irem até lá pelo Príncipe Florian, mas Bowser aparece para estragar o evento. Dessa vez, o objetivo do vilão é ir atrás da misteriosa "Wonder Flower".

Quando consegue tocar na flor, Bowser se funde com o castelo do Príncipe Florian, resultando em uma combinação assustadora que leva o caos ao reino. Então, cabe agora a Mario e seus amigos derrotarem o vilão mais uma vez.

Veja mais detalhes sobre Super Mario Bros. Wonder, novo jogo da franquia do encanador; em evento exclusivo da Nintendo, novos detalhes foram mostrados

O mundo de Flower Kingdom

Os jogadores irão explorar o Flower Kingdom durante a gameplay de Super Mario Bros. Wonder. O Direct deu uma pequena amostra a respeito dos desafios do jogo. Ao todo, o "World Map" contará com sete áreas, mas só algumas delas foram apresentadas no Direct. São elas:

Pipe-Rock Plateau : um clássico mundo inicial de Super Mario, com colinas e inimigos mais simples. Entre eles, os Goombas, que ajudam os jogadores a irem se familiarizando com o estilo do game;

: um clássico mundo inicial de Super Mario, com colinas e inimigos mais simples. Entre eles, os Goombas, que ajudam os jogadores a irem se familiarizando com o estilo do game; Fluff-Puff Peaks : esse local se divide entre um cenário de inverno e outro que leva os heróis para as alturas, onde dependerão de poucas plataformas para se movimentarem;

: esse local se divide entre um cenário de inverno e outro que leva os heróis para as alturas, onde dependerão de poucas plataformas para se movimentarem; Shining Falls : os jogadores encontrarão fases com rios e desafios em que dependerão de plataformas que andam automaticamente até o destino, sempre tendo que lidar com inimigos;

: os jogadores encontrarão fases com rios e desafios em que dependerão de plataformas que andam automaticamente até o destino, sempre tendo que lidar com inimigos; Petal Isles : uma área focada em fases de água e de cavernas;

: uma área focada em fases de água e de cavernas; Outras áreas: a Nintendo não divulgou o nome de outras áreas, mas comentou que haverá cenários de deserto, florestas de cogumelos gigantes, montanhas de magma e muito mais. Ainda haverá as "Open Areas", que oferecerão fases diferentes para jogar na ordem que desejar.

Flower Kingdom em Super Mario Bros. Wonder, que tem data de lançamento marcada para 20 de outubro

Heróis e inimigos de Super Mario Bros. Wonder

Players poderão jogar com diversos personagens em Super Mario Bros. Wonder. Além do próprio Mario, estarão no elenco Luigi, Peach, Daisy, Yellow Toad, Blue Toad e Toadette. Todos eles possuem o mesmo estilo de gameplay, sem vantagens ou desvantagens. Haverá como opção também Yoshi (verde), Red Yoshi, Yellow Yoshi, Light-Blue Yoshi e Nabbit.

Esses últimos cinco não receberão dano, mas podem morrer se caírem de um penhasco ou na lava. Os Yoshis também podem engolir inimigos e objetos, cuspi-los e flutuar por alguns segundos no ar. Eles são uma opção interessante para as pessoas que desejam uma forma mais fácil de finalizar o jogo. Já em relação aos inimigos, há novidades. Veja alguns que foram apresentados:

Hoppycats: espinhos que copiam o pulo do jogador;

espinhos que copiam o pulo do jogador; Melon Piranha Plants : novas Piranha Plantas que disparam sementes de melancia;

: novas Piranha Plantas que disparam sementes de melancia; Condarts : pássaros agressivos que voarão para atacar o jogador e cravarão seus bicos no chão ou paredes, dependendo da direção;

: pássaros agressivos que voarão para atacar o jogador e cravarão seus bicos no chão ou paredes, dependendo da direção; Konks : pedras gigantes que tentarão esmagar o jogador quando o virem logo abaixo delas;

: pedras gigantes que tentarão esmagar o jogador quando o virem logo abaixo delas; Munsies : múmias carismáticas que podem ser derrotadas apenas puxando sua faixa;

: múmias carismáticas que podem ser derrotadas apenas puxando sua faixa; Maw-Maws: criaturas esquisitas que correm atrás do herói para engoli-lo;

criaturas esquisitas que correm atrás do herói para engoli-lo; Retornos: entre inimigos que retornam, estão Goombas, Koopa Troopas, Boos, Lakitus e muito mais.

Personagens em Super Mario Bros. Wonder

Novos Power-ups

Todos se surpreenderam com a adição de um Power-up de "Elefante", mostrado no último Nintendo Direct. Nesta quinta-feira (31), a Nintendo mostrou mais detalhes do Elefante e de outros Power-ups que estarão presentes em Super Mario Bros. Wonder. Confira:

Elephant : o Power-up transforma o personagem em um elefante e possui habilidades como atacar usando a tromba, encher a tromba de água, destruir blocos facilmente e executar uma corrida que ignora certos buracos;

: o Power-up transforma o personagem em um elefante e possui habilidades como atacar usando a tromba, encher a tromba de água, destruir blocos facilmente e executar uma corrida que ignora certos buracos; Bubble : concede o poder de lançar bolhas, que podem ser usadas para atacar inimigos e para criar plataformas, mecânica útil para chegar a locais secretos nas fases;

: concede o poder de lançar bolhas, que podem ser usadas para atacar inimigos e para criar plataformas, mecânica útil para chegar a locais secretos nas fases; Drill: o Drill faz uma broca aparecer na cabeça do herói. Com essa ferramenta, é possível lidar com espinhos e objetos mais pesados, como pedras que caem em sua cabeça. Também há a mecânica de usar a broca para destruir determinadas paredes e entrar embaixo da terra, seja no chão ou no teto.

Novos Power-Ups em Super Marios Bros. Wonder são algumas das principais novidades do game

Wonder Flower

Razão principal do ataque de Bowser ao Flower Kingdom, a Wonder Flower aparecerá durante sua aventura. Ao tocar nela, muitas coisas curiosas podem acontecer. Por exemplo, os canos podem começar a se mover, animais furiosos podem aparecer de repente, a fase inteira pode se inclinar, as plataformas podem simplesmente sumir e você cair em queda livre, e até a perspectiva da play pode mudar. Será uma caixa de surpresas quando você for jogar Super Mario Bros. Wonder.

Wonder Flower em Super Mario Bros. Wonder

Badges

O Direct também apresentou outra mecânica interessante, as Badges. Você poderá selecionar uma Badge por fase para adquirir uma habilidade especial. Entre elas estão Parachute Cap, para diminuir a velocidade da queda com o chapéu ou vestidos; Wall-Climb Jump, para escalar as paredes; Dolphin Kick, que ajudará bastante no nado em fases de água; Coin Magnet, para atrair moedas, e muitos outros. Cada Badge funcionará melhor em determinadas fases, e caberá ao jogador decidir qual será a melhor escolha.

Sistema de Badges em Super Mario Bros. Wonder

Experiência offline e online

Os jogadores poderão jogar Super Mario Bros. Wonder com até quatro amigos no mesmo Nintendo Switch no Local Co-Op. Ao mesmo tempo, será possível jogar de forma online, que contará com interações muito interessantes. Por exemplo, jogadores podem colocar dicas em trechos considerados difíceis para ajudar aqueles que chegam no local de primeira viagem e criar lobbies para interagir com outras pessoas. Para os mais competitivos, haverá a opção de criar desafios entre os amigos, como finalizar uma fase mais rápido, e ver quem é o melhor jogador.

Super Mario Bros. Wonder contará com muitas opções para se divertir online com amigos

Novo Nintendo Switch OLED

Para finalizar a apresentação, a Nintendo anunciou o Nintendo Switch OLED Model Mario Red Edition. O console contará com as cores vermelhas e detalhes referenciando a franquia mais famosa da Nintendo, como moedas e o desenho do Mario. O novo Nintendo Switch estará disponível a partir do dia 6 de outubro.

Nintendo Switch OLED Model Mario Red Edition

