Tecnologia usada em Fortnite ajuda pessoas com paralisia a 'falarem' via IA

Um estudo das Universidades de São Francisco e Berkeley, nos Estados Unidos, em parceria com o software de games Speech Graphics, demonstrou uma tecnologia capaz de ajudar pessoas com paralisia a voltarem a falar. O dispositivo usa eletrodos conectados ao cérebro da paciente que decodificam sinais por uma inteligência artificial e reproduzem palavras por meio de um avatar.

A imagem criada pela Speech Graphics usa a tecnologia por trás de títulos como Fortnite, The Last of Us, The Callisto Protocol, entre outros, e permite expressar algumas emoções. Por enquanto, o estudo é apenas um teste, mas os pesquisadores acreditam que poderá ser usado para ajudar na comunicação de pacientes em breve.

Tecnologia de Universidades de São Francisco e Berkeley permitiu que paciente com paralisia se comunicasse através de um avatar digital — Foto: Reprodução/Nature, Noah Berger

A pesquisa publicada em 23 de agosto na revista científica Nature mostrou o caso de uma paciente de 47 anos chamada Ann, que perdeu a fala após um AVC há 18 anos. Uma malha fina com 253 eletrodos foi implantada próxima à área do cérebro responsável pela fala da paciente e o dispositivo captava os sinais para enviar a um computador. O aparelho continha um algoritmo de inteligência artificial treinado com vocabulário de até 1.024 palavras. Quando Ann pensava nas frases, o avatar digital as reproduzia com uma voz criada a partir de gravações antigas anteriores ao AVC.

O software foi capaz de produzir 78 palavras por minuto com uma média de erro de 25,5%, índice melhor que o de outras interfaces anteriores. Para fins de comparação, uma conversa normal costuma contar com 160 palavras nesse mesmo tempo. Ann comentou com os pesquisadores que o simples fato de ouvir uma voz semelhante à sua era emocionante. O avatar digital da Speech Graphics reproduziu também alguns músculos faciais da paciente para expressar emoções junto com suas frases.

Ainda no dia 23, outro estudo sobre o mesmo assunto foi publicado pela Universidade de Stanford dos Estados Unidos. O artigo apresenta uma paciente chamada Pat Bennett, de 67 anos, que tem doença do neurônio motor, ou esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma condição que causa perda do controle muscular e dificuldades para se movimentar e falar.

Nessa pesquisa, a interface foi treinada com um vocabulário maior de 125 mil palavras e outro menor de 50 palavras. Esta versão de tecnologia gerava 62 palavras por minuto com uma taxa erro de 9,1% no vocabulário menor e 23,8% no maior. Porém, o método utiliza implantes de silicone mais invasivos que no caso de Ann, onde foi usada eletrocorticografia.

Ambos os estudos demonstraram tecnologias mais rápidas e precisas que as já existentes. O neurocientista Francis Willett, coautor no artigo de Stanford, comentou que já é possível imaginar um futuro no qual conversas com pessoas como paralisia sejam mais fluídas, precisas e compreensíveis. Já o neurocientista computacional da Universidade de Maastricht, na Holanda, Christian Herff, acredita que os dispositivos poderão se tornar produtos reais em um nos próximos anos.

Com informações de Mashable, Nature, Speech Graphics

