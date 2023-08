Tekken 8 ganha data de lançamento, modo Arcade e mais; veja novidades

A novidade foi apresentada na Opening Night Live da Gamescom 2023, evento apresentado por Geoff Keighley que acontece em Colônia, na Alemanha, e que trouxe novidades de vários títulos que chegam nos próximos meses. Tekken 8 está em produção para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Será possível personalizar a aparência de todos os personagens em Tekken 8 — Foto: Reprodução/Gamescom

Os jogadores podem esperar um elenco inicial com 32 lutadores, incluindo nomes já conhecidos como Saheen, Yoshimitsu, Dragunov, Kuma, Steve Fox e Leo. O trailer também traz cenas do modo de história cinematográfico, que deve seguir a fórmula do game anterior e mostrar o estado atual dos personagens no enredo da série, com foco no conflito entre Kazuya e Jin.

A novidade mais curiosa, no entanto, foi a modalidade Arcade Quest. Embora seja semelhante a um hub social, ela é descrita como uma experiência single-player em que os jogadores podem criar um avatar e navegar por uma casa de jogos repleta de atividades.

Ainda não está claro como será o seu funcionamento, mas a fórmula remete ao Battle Hub de Street Fighter 6. O clássico sistema de personalização de personagens também está de volta, permitindo aos usuários criar um visual único para os lutadores do elenco.

Detalhes de gameplay

Tekken 8 é desenvolvido na Unreal Engine 5 e promete um novo salto de qualidade técnica na série, que sempre foi muito elogiada pelos seus visuais. Além de apresentar modelos recriados do zero, o jogo também aposta em um sistema de combate muito mais dinâmico e agressivo com o Heat System. Vale lembrar que o TechTudo teve a oportunidade de testar o jogo em um recente teste fechado e contou todas as novidades.

Seguindo a tendência de outros jogos do mercado, Tekken 8 também promete uma experiência online de melhor qualidade com o suporte a netcode de rollback e crossplay entre todas as plataformas, na intenção de unificar toda a sua comunidade. É de se esperar que mais informações sejam divulgadas até o fim do ano.

