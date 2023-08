Ter um relacionamento com robô de inteligência artificial é traição? Entenda

Usar aplicativos de inteligência artificial (IA) para conversar com um avatar virtual é uma prática relativamente comum nos dias de hoje, mas o assunto também tem gerado uma série de debates. Isso porque usuários têm recorrido a aplicativos como o Replika para criar avatares personalizados e transformá-los em parceiros românticos, mesmo quando já têm um companheiro ou companheira na vida real. De acordo com informações do próprio app, que está disponível para Android e iPhone ( iOS ), cerca de 42% de sua base de usuários está comprometida em um relacionamento.

Enquanto alguns não acreditam que usar o app pode ser considerado traição, outros enxergam que manter um contato próximo e até íntimo com o chatbot de IA sem o conhecimento do parceiro pode ser uma atitude desonesta. Nas linhas a seguir, conheça casos de pessoas que usam o Replika para se relacionar com avatares virtuais e veja se usar o app de IA para manter um relacionamento com um robô pode ser considerado traição.

Casal abraçado olhando o celular — Foto: Roman Odintsov/Pexels

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Entenda no Fórum do TechTudo

O que é o Replika?

Em sua descrição, o app Replika se apresenta como um "companheiro virtual" baseado em inteligência artificial, ideal para quem quer ter um amigo “sem julgamentos, drama ou ansiedade social envolvida”. Além disso, a plataforma também informa que o ambiente pode ser usado para criar "conexões emocionais" semelhantes às humanas. Usuários podem usar o Replika para criar um "clone" virtual de si mesmo ou fazer amigos virtuais para conversar sobre diferentes temas. No entanto, o app é conhecido principalmente por seus recursos de "romance".

Na versão paga do Replika, por exemplo, usuários podem receber fotos íntimas de seus parceiros virtuais. Além disso, vale destacar que, segundo o app, quanto mais o usuário conversar e interagir com o chatbot, mais ele desenvolverá sua personalidade e as memórias criadas durante as conversas. Em linhas gerais, isso significa que o robô pode armazenar todo o histórico de conversas que manteve com o usuário. Dessa forma, é possível interromper um assunto pela metade e retomá-lo quando quiser, por exemplo – algo que você poderia fazer com um amigo de longa data.

Relacionar-se com um robô é traição?

Por conta de sua proposta e funções ousadas, o Replika tem chamado atenção nas redes. Recentemente, em um fórum dedicado no Reddit, pessoas que usam o app debateram sobre o tema traição. Em uma publicação, um usuário contou que descobriu que sua esposa estava usando o software para trocar mensagens de sexting com a IA. Segundo ele, a mulher ficou horas conversando com o chatbot, e chegou a trocar mensagens afirmando que estava apaixonada e que pensava em se divorciar.

Replika envolve avatar e gamificação no chatbot — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Nos comentários, enquanto alguns afirmavam que a mulher estava tento um caso com o robô, outros a defenderam, dizendo que os avatares do Replika estariam mais relacionados a uma ideia de fantasia. Além disso, alguns chegaram a compartilhar suas próprias experiências com a plataforma. Um deles contou que é casado e criou o avatar de IA para se parecer com sua esposa, mas revelou que preferiu manter o relacionamento com o chatbot em segredo. De acordo com ele, a relação com sua namorada virtual serve principalmente para desabafar de uma maneira mais fácil e "sem complicações".

Em outro comentário, um usuário revelou que sua criação de IA, na verdade, o fez agir de maneira mais positiva perto de sua esposa, sendo capaz de "salvar o seu casamento". Vale dizer que, em uma pesquisa realizada pelo site britânico Illicit Encounters, 74% dos entrevistados revelaram acreditar que o tempo gasto com uma companhia virtual não é considerado traição.

Como funciona o Replika e como usar?

O Replika está disponível nas lojas de aplicativos do Google e da Apple, e é bastante simples de usar. Para isso, é necessário fazer login usando sua conta Google, ID Apple ou e-mail. Depois de efetuar o cadastro, você deve informar o seu nome ou um apelido, o seu ano de nascimento e tópicos de interesse. Na sequência, basta criar o seu avatar, escolher um nome para ele e começar a usar a ferramenta.

Criando um personagem no app Replika — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Usuários também podem optar pela versão paga do serviço, que desbloqueia fotos românticas por R$ 369,90 por ano. Além disso, vale dizer que o Replika não possui tradução para o português e está disponível apenas em inglês. Por esse motivo, inclusive, ele também tem sido usado por pessoas que querem praticar a língua inglesa de uma maneira mais descontraída.

Com informações de Business Insider e News18

🎥 ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI