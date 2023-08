The Idol é cancelada pela HBO após uma 1ª temporada cheia de críticas

The Idol , série disponível no HBO Max , não terá uma segunda temporada. O cancelamento do show de Sam Levinson (Euphoria), Abel Tesfaye, o The Weekend, e Reza Fahim foi confirmado nesta segunda-feira (28) pelo The Hollywood Reporter após uma primeira temporada cheia de polêmicas e críticas negativas. Na história, a jovem cantora Jocelyn enfrenta problemas de saúde mental após a morte de sua mãe e tenta reerguer sua carreira no mundo da música, mas ela se acaba se envolvendo com o problemático Tedros.

Em comunicado, um porta-voz da HBO aponta que a série foi "um dos programas originais mais provocativos da HBO" e que eles ficaram satisfeitos com a forte resposta da audiência. "Depois de muita reflexão e consideração, a HBO, assim como os criadores e produtores, decidiram não avançar com uma segunda temporada. Somos gratos aos criadores, elenco e equipe técnica por seu trabalho incrível", completa.

The Idol é protagonizada por Lily-Rose Depp e The Weeknd — Foto: Divulgação/HBO

Em julho, em entrevista ao Hollywood Reporter, Da'Vine Joy Randolph (Destiny) afirmou que a intenção de todos era ter uma segunda temporada, apesar dos rumores no antigo Twitter. Segundo a atriz, "The Idol nunca foi planejada para ser uma série limitada. A HBO ficou muito feliz com a série". No entanto, em relação a críticas e audiência, The Idol teve desempenho inferior às outras produções da HBO.

Problemas antes de sua estreia

A série de cinco episódios, que prometia ironizar e contestar problemas estruturais de Hollywood, acabou se tornando o que prometeu problematizar. No meio de sua produção, a então diretora e produtora Amy Seimetz (The Girlfriend Experience), além de outros membros do elenco, deixaram o show, o que fez com que quase todos os episódios fossem refilmados. Segundo o site Deadline, The Weekend estaria insatisfeito com uma perspectiva feminina forte que a série estava tomando.

Antes de The Idol, em março, em uma reportagem da revista Rolling Stone, membros da equipe relataram mudanças de última hora no roteiro e já apontavam problemas com as cenas de sexo gravadas, com uma fonte comparando-as com "pornografia de tortura sexual".

Lily-Rose Depp interpreta a protagonista de The Idol, Jocelyn, uma cantora que tenta se reerguer após problemas de saúde mental — Foto: Reprodução/IMDb

Críticas negativas

As primeiras críticas negativas da série chegaram após sua exibição no Festival de Cannes, em maio. Atualmente, as notas de The Idol em sites agregadores de reviews são baixas, incomuns a outras produções da HBO. No Rotten Tomatoes, apenas 19% dos críticos aprovam o projeto, enquanto a perspectiva do público chega a 41%.

O consenso dos especialistas aponta que "tão florido e desprezível quanto a indústria que procura satirizar, The Idol se coloca em um pedestal com estilo desenfreado, mas murcha sob os holofotes". Chamam atenção as críticas em relação à exploração da nudez feminina, o roteiro e sua história, atuação de The Weekend e à falta de química entre os protagonistas.

