The Town: conheça o cão-robô que vai trabalhar na segurança do evento

Um cão-robô fará parte do esquema de segurança montado para a primeira edição do The Town em São Paulo. Após marcar presença no Mutua Open de Madrid e no Rock in Rio Lisboa e Brasil em 2022, o cão-robô Yellow será usado para ajudar a patrulhar a área do festival, que começa no sábado (2). Equipado com sensores, câmeras e tecnologia de internet 5G, o dispositivo deve detectar e reportar com agilidade qualquer situação anormal que ocorra na Cidade da Música, montada no Autódromo de Interlagos, durante os cinco dias do evento.