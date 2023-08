Threads: Meta anuncia versão web da rede social

A Meta anunciou nesta terça-feira (22) que a rede social Threads terá uma versão web. A plataforma será lançado "nos próximos dias", conforme o CEO Mark Zuckerberg. No site, o usuário poderá visualizar o feed e interagir com postagens, assim como fazem no aplicativo. A princípio, não será possível editar o perfil ou enviar algo para DMs do Instagram, como ocorre no celular. Em nota, a empresa também informou que "a equipe tem trabalhado muito também para equiparar à experiência do mobile e vai adicionar mais funcionalidades para web nas próximas semanas". A seguir, confira mais detalhes sobre a novidade.

Threads, rede social da Meta, aterá versão web — Foto: Divulgação/Getty Images

📝 Como colocar Threads na bio do Instagram? Veja no Fórum do TechTudo

Atualmente, o site Threads.net não permite nenhum tipo de interação na rede social. A página basicamente foi usada para fazer a contagem regressiva antes do lançamento e agora mostra um código QR para baixar o aplicativo no celular. Tudo indica que a nova interface para desktops terá apenas algumas diferenças, como os ícones de navegação na parte superior da página e as opções "Para você" e "Seguindo" em um botão no canto inferior esquerdo da tela.

Versão web do Threads vai permitir interagir com postagens da rede social — Foto: Divulgação/Threads

O uso na web aproxima mais a rede social do Twitter (Ou X, com denominado por Elon Musk). O anúncio de novas funcionalidades é um tentativa de atrair mais usuários que reclamam da falta de algumas funcionalidades presentes no concorrente. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, já deu alguns spoilers do que pode vir por aí. Hashtags, troca de contas, edição de postagens e o desvinculo do Instagram são algumas das novidades esperadas.

O Threads teve um lançamento meteórico no início de julho, somando mais de 100 milhões de usuários em apenas alguns dias. Desde então, porém, houve queda de novos usuários e de contas ativas, um desafio que a Meta está tentando superar com a criação de mais recursos na rede.

Veja também: Como desativar o Instagram ou excluir definitivamente?