Tiktoker brasileiro usa controle adaptado para jogar Fortnite com a boca

Jean Marcos, conhecido como "Vermelho", é um criador de conteúdo do TikTok que grava vídeos jogando Fortnite com um controle chamado Quadstick, criado para oferecer acessibilidade a usuários tetraplégicos. O dispositivo funciona de acordo com os movimentos dos lábios, voz e respiração do usuário, adaptando a gameplay de vários jogos como Call of Duty , GTA 5 e até FIFA 23 . Para cada título, é necessário configurar os comandos no aplicativo da ferramenta, que podem ser personalizados e compartilhados entre a comunidade.

O catarinense de 30 perdeu os movimentos do pescoço para baixo após um acidente de moto em 2011, quando quebrou a coluna cervical. Apesar disso, o criador tem o costume de jogar e divulga o uso do Quadstick nas redes sociais, além de ajudar outros usuários tetraplégicos a configurar o controle do zero. O TechTudo entrou em contato com Jean para entender um pouco mais sobre o controle e como ele é utilizado na prática.

Jean "Vermelho" grava vídeos nas redes sociais jogando Fortnite com a boca — Foto: Arte/TechTudo

O Quadstick não é muito popular no Brasil e sua comercialização é feita somente por importação. Jean, por exemplo, conheceu o dispositivo por acaso na Internet, quando assistiu a um streamer americano jogando com o acessório. "Perguntei o nome do controle e achei no Google. Os jogos me ajudam a lidar com a situação e hoje não consigo me ver sem o Quadstick", completou.

O objetivo principal do controle é permitir que pessoas tetraplégicas consigam jogar videogames sem o uso das mãos. O Quadstick é ativado pelos movimentos da boca, principalmente no ato de assoprar e chupar os sensores de pressão. Atualmente existem três versões do produto:

Quadstick FPS : versão com quatro sensores que emula um controle de PlayStation 4 (PS4), PlayStation 3 (PS3) e Nintendo Switch, além de oferecer uma maior precisão de mira para jogos de tiro. Esse é o modelo usado por Vermelho;

: versão com quatro sensores que emula um controle de PlayStation 4 (PS4), PlayStation 3 (PS3) e Nintendo Switch, além de oferecer uma maior precisão de mira para jogos de tiro. Esse é o modelo usado por Vermelho; Quadstick Singleton : um substituto para o mouse e teclado, sendo ideal para jogos destinados ao PC. Conta com apenas um sensor, por isso, é uma opção para jogadores que buscam um controle menos complexo;

: um substituto para o mouse e teclado, sendo ideal para jogos destinados ao PC. Conta com apenas um sensor, por isso, é uma opção para jogadores que buscam um controle menos complexo; Original Quadstick: semelhante à versão FPS, mas um pouco menor e mais econômica.

Quadstick tem três tipos de controle diferentes, FPS, Singleton e Orginal — Foto: Repdrodução/Quadstick

Além de adquirir o acessório, os usuários precisam baixar um programa oficial da ferramenta, que conta com algumas planilhas predefinidas com os comandos para cada game. Ainda assim, essa configuração não é simples, como conta o próprio Jean. "O controle não vem pronto. Hoje em dia é fácil para mim, mas no começo foi muito difícil e eu levei uma semana para aprender o básico. Quando chegou o Quadstick, fiquei sem usar porque não sabia configurar", disse o criador de conteúdo.

Os comandos são altamente customizáveis e podem ser trocados rapidamente durante a gameplay. Vermelho não se adaptou às planilhas do aplicativo do Quadstick, então personalizou de acordo com seu gosto. Além disso, antes mesmo de fazer conteúdo para as redes sociais, ele ajudou outros usuários que também tiveram as mesmas dificuldades que ele. "Já tiveram pessoas com deficiência que entraram em contato comigo perguntando sobre o controle. Recentemente, estava ajudando um indiano a configurar", lembrou Jean.

O preço do Quadstick varia de acordo com o modelo, custando US$ 549 na versão FPS e US$ 449 nos modelos Original ou Singleton (aproximadamente R$ 2.693 e R$ 2.202, respectivamente). Além disso, por ser um produto de importação, conta com taxas que devem ser somadas ao valor final. No site oficial do controle, também é possível adquirir diferentes modelos de suportes flexíveis, para auxiliar na hora posicionar o dispositivo na altura da boca.

Como funciona o controle de Vermelho

O Quadstick funciona com "combinações de assopro e gole", como o próprio Vermelho descreve. O dispositivo tem um analógico que pode ser controlado pela boca, ideal na hora de movimentar a câmera do jogo, por exemplo. Para realizar comandos como andar, atirar ou mirar, é necessário definir quais serão os sensores assoprados ou puxados na ação, que podem ser personalizados de acordo com a vontade do player.

Além disso, o aparelho do Jean traz um botão adicional na parte de baixo, utilizado para fazer seu personagem pular ao pressionar com seu lábio inferior. Vermelho grava e tira mais dúvidas sobre o controle nos seus perfis do YouTube, Instagram e TikTok.

