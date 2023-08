TIM fora do ar? Rede está sem sinal nesta terça (15), segundo usuários

O sinal da TIM está fora do ar para alguns clientes na manhã desta terça-feira (15). Segundo reclamações dos consumidores no Twitter, não é possível fazer ligações ou acessar a rede de Internet móvel da operadora. A instabilidade do serviço ocorre após um apagão que deixou o Distrito Federal e pelo menos outros 19 estados sem energia na manhã de hoje. Dados do Google Trends, plataforma que monitora pesquisas em tempo real, apontam que as buscas sobre a falha acontecem em todo o Brasil, mas se concentram nos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte.